Twitter pour iOS ajoute la prise en charge de l’enregistrement et du partage d’espaces

Twitter a annoncé aujourd’hui l’une des fonctionnalités demandées par les utilisateurs depuis un certain temps : la possibilité d’enregistrer des sessions Spaces, puis de les partager avec d’autres.

Comme publié par le compte Twitter Spaces, à partir d’aujourd’hui, certains hôtes sur iOS pourront commencer à utiliser la fonction d’enregistrement Spaces. L’application dit que dans quelques semaines, elle s’étendra à tout le monde.

À partir de maintenant, si vous ne disposez pas de cette fonctionnalité, vous pourrez toujours participer à ces conversations, puis les entendre en retour si les hôtes décident d’enregistrer la salle audio en direct.

« Avec la possibilité d’enregistrer des espaces et de les partager sur la plate-forme, les hôtes sont en mesure d’étendre la valeur de leur travail au-delà du moment où un espace est en direct et les auditeurs ont l’avantage de le lire ainsi que de le partager via leurs chronologies « , dit Twitter.

Recorded Spaces est la dernière d’une série de mises à jour destinées à améliorer l’expérience de Twitter Spaces. Dernièrement, Twitter a introduit l’extension des capacités d’hébergement à tout le monde sur iOS et Android, a ajouté un nouvel onglet Espaces pour les utilisateurs qui parlent anglais et sont sur iOS, et a également apporté des espaces payants et le balisage des sujets.

Comment utiliser la fonction d’enregistrement des espaces de Twitter

Pour utiliser la fonction d’enregistrement des espaces, les hôtes devront basculer sur « Enregistrer l’espace » avant de lancer un nouvel espace. Tous les participants verront une icône d’enregistrement apparaître lorsqu’ils entreront dans l’Espace indiquant que l’Espace est en cours d’enregistrement.

Une fois le chat terminé, les hôtes auront accès à l’enregistrement complet pendant 30 jours après la diffusion initiale, au cours desquels ils pourront le partager ou le tweeter. Les auditeurs, bien sûr, auront également la possibilité de lire n’importe quel espace enregistré directement à partir de leur chronologie ainsi que de les partager sur leurs réseaux.

Twitter indique que les hôtes peuvent supprimer un enregistrement Spaces à tout moment, mais Twitter conservera toujours un fichier de date pendant une période de 30 à 120 jours afin de vérifier tout contenu abusif ou préjudiciable.

REC a commencé une fonctionnalité que vous avez demandée est l’enregistrement des espaces et la possibilité de rejouer. Certains hébergeurs sur iOS pourront désormais enregistrer leurs Espaces et les partager avec leur public. pic.twitter.com/Puz78oCm4t – Espaces (@TwitterSpaces) 28 octobre 2021

