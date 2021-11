Twitter pour iOS ajoute un nouveau bouton de recherche aux profils d’utilisateurs

L’application Twitter pour iOS a récemment été mise à jour pour inclure un nouveau bouton de recherche sur chaque profil d’utilisateur. Le bouton se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran et le toucher vous permet de rechercher facilement les tweets d’un utilisateur spécifique. Il semble que la fonctionnalité soit désormais largement déployée.

Auparavant, vous deviez rechercher manuellement les tweets d’un utilisateur dans l’onglet de recherche principal. À partir de là, vous devrez taper « de : » avant le nom d’un utilisateur, puis rechercher le tweet que vous recherchez.

La nouvelle fonctionnalité a été signalée pour la première fois comme largement déployée par les développeurs XDA et The Verge il y a quelques jours. Je l’ai remarqué plus tôt dans la journée sur mes appareils. Heureusement, la nouvelle option de recherche fonctionne également pour votre propre profil, pas seulement pour celui des autres utilisateurs. Cela signifie qu’il est plus facile que jamais de trouver les tweets que vous avez envoyés. Le bouton se trouve à côté du bouton Plus qui survole les photos de couverture de profil dans le coin supérieur droit, quel que soit le profil que vous consultez.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :