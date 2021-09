Twitter pour iOS commence à tester de nouvelles options de réaction aux tweets

Les preuves des plans de Twitter pour ajouter des réactions de type Facebook s’accumulent depuis un certain temps. Maintenant, la société a confirmé qu’elle testait officiellement la nouvelle fonctionnalité, mais pour une durée limitée et uniquement avec des utilisateurs en Turquie.

Twitter a confirmé qu’il testait les réactions “larmes de joie”, “visage pensif”, “claquement des mains” et “visage qui pleure”, en plus de l’icône classique du cœur. Selon Engadget, Twitter s’est limité à ces options après des sondages et des recherches sur des thèmes communs sur le réseau social :

Twitter l’a réduit à ces quatre autres après avoir mené des sondages et recherché quels sont les mots et les emoji les plus courants dans les Tweets. Il a constaté que le plus populaire est l’emoji qui rit et que les gens veulent exprimer des réactions centrées sur « drôle », « soutien/acclamation », « accord » et « génial ». Il a également identifié « diverti » et « curieux » comme les principales émotions ressenties par les gens lorsqu’ils lisent des tweets.

Ses enquêtes ont également révélé que la « frustration » et la « colère » étaient des émotions courantes vécues par les utilisateurs. Alors que certaines personnes voulaient exprimer leur désaccord avec les Tweets, la société a décidé de ne pas les intégrer. Il essaie plutôt de voir si le nouvel emoji plus positif entraînera des « conversations publiques saines ».