Twitter pour iOS déploie une fonction d’avertissement de tweet offensive à tous les utilisateurs

Après un an de tests, Twitter lance enfin sa fonction d’avertissement de tweet offensif pour tous les utilisateurs afin d’encourager les gens à faire une pause et à reconsidérer une réponse potentiellement nuisible ou offensante avant d’appuyer sur l’envoi.

Cette fonctionnalité est activée pour tous les comptes qui ont l’anglais dans leurs paramètres de langue et est en cours pour les utilisateurs iOS et Android à partir de maintenant.

«Nous avons commencé à tester des invites l’année dernière qui encourageaient les gens à faire une pause et à reconsidérer une réponse potentiellement nuisible ou offensante – comme des insultes, un langage fort ou des propos haineux – avant de la tweeter. Une fois qu’ils y étaient invités, les utilisateurs avaient la possibilité de prendre un moment et d’apporter des modifications, de supprimer ou d’envoyer la réponse telle quelle. “

Selon Twitter, ces invites ont conduit les gens à envoyer «des réponses moins potentiellement offensantes sur l’ensemble du service»:

Si vous y êtes invité, 34% des personnes ont révisé leur réponse initiale ou ont décidé de ne pas envoyer du tout leur réponse. Après avoir été invitées une fois, les gens ont composé, en moyenne, 11% de réponses offensantes en moins à l’avenir. Si vous y êtes invité, les gens étaient moins susceptibles de recevoir des réponses offensantes et nuisibles.

Après cette année de tests, voici comment Twitter a intégré ces invites dans le système:

Prise en compte de la nature de la relation entre l’auteur et le réplicateur, y compris la fréquence à laquelle ils interagissent. Par exemple, si deux comptes se suivent et se répondent souvent, il est plus probable qu’ils comprennent mieux le ton de communication préféré. Des ajustements à notre technologie pour mieux prendre en compte les situations dans lesquelles la langue peut être récupérée par des communautés sous-représentées et utilisée de manière non nuisible. Amélioration de notre technologie pour détecter plus précisément le langage fort, y compris les grossièretés. Création d’un moyen plus simple pour les gens de nous faire savoir s’ils ont trouvé l’invite utile ou pertinente.

Récemment, Twitter a annoncé que sa fonctionnalité Spaces était désormais disponible pour tous ceux qui comptaient au moins 600 abonnés. Ce mardi, la société a acheté Scroll pour se préparer à un niveau d’abonnement encore à révéler à ses services.

