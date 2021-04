Twitter pour iOS lance la prise en charge des images 4K à tout le monde

Après plus d’un mois de tests, Twitter permet enfin à tous les utilisateurs de télécharger et de voir des images 4K sur son application.

Comme indiqué précédemment, Twitter testait une conception améliorée pour le partage d’images ainsi que la prise en charge du téléchargement d’images 4K, afin que l’utilisateur puisse partager des images avec une résolution plus élevée que jamais.

La conception améliorée du partage d’images fait suite à plusieurs controverses sur ce que l’algorithme a choisi d’afficher. Mais alors que le support 4K est déployé pour tout le monde aujourd’hui, la nouvelle conception de partage est toujours testée publiquement. La semaine dernière, le réseau social a lancé une initiative pour analyser ses propres choix algorithmiques.

Lorsque Twitter utilise le ML, cela peut avoir un impact sur des centaines de millions de Tweets par jour et parfois, la façon dont un système a été conçu pour aider pourrait commencer à se comporter différemment de ce qui était prévu. Ces changements subtils peuvent alors commencer à avoir un impact sur les utilisateurs de Twitter et nous voulons nous assurer que nous étudions ces changements et les utilisons pour créer un meilleur produit.

Pour télécharger du contenu 4K sur Twitter, l’utilisateur doit se diriger vers «Paramètres et confidentialité», «Utilisation des données» et choisir «Images de haute qualité» et «Importations d’images de haute qualité».

Comme Twitter vient d’annoncer le déploiement de cette fonctionnalité, cela peut prendre quelques heures à apparaître pour tout le monde. Le réseau social avait déjà pris en charge des images de plus haute résolution sur le Web.

Il est temps de tweeter ces photos haute résolution –– l’option permettant de télécharger et d’afficher des images 4K sur Android et iOS est désormais disponible pour tout le monde. Pour commencer à télécharger et afficher des images en 4K, mettez à jour vos préférences d’image de haute qualité dans les paramètres «Utilisation des données». https://t.co/XDnWOji3nx – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 avril 2021

