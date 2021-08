Twitter pour iOS prend officiellement en charge la connexion avec Apple

in

Après avoir testé la fonctionnalité en version bêta le mois dernier, Twitter pour iOS déploie désormais officiellement la prise en charge de la connexion avec Apple. Cela signifie que vous pouvez désormais créer un compte Twitter avec votre identifiant Apple pour une confidentialité accrue.

La preuve du travail de Twitter sur l’adoption de Sign in with Apple a été découverte pour la première fois par la chercheuse Jane Manchun Wong. Dans l’état actuel des choses, Twitter ne prend en charge que l’utilisation de Se connecter avec Apple pour créer un nouveau compte Twitter. Apple propose une prise en charge des applications et des sites Web pour donner aux utilisateurs la possibilité de mettre à niveau un compte existant pour se connecter avec Apple, mais il ne semble pas que Twitter ait encore adopté cette fonctionnalité.

Apple a des directives strictes pour savoir quand une application est requise pour prendre en charge la connexion avec Apple. C’est pourquoi Twitter pour iOS a simultanément ajouté la prise en charge de la connexion avec Google, car les directives de l’App Store lui auraient interdit d’ajouter la prise en charge de la connexion Google mais pas la connexion avec Apple.

Les applications qui utilisent un service de connexion tiers ou social (tel que Facebook Login, Google Sign-In, Connectez-vous avec Twitter, Connectez-vous avec LinkedIn, Connectez-vous avec Amazon ou WeChat Login) pour configurer ou authentifier le compte principal de l’utilisateur avec l’application doit également proposer la connexion avec Apple comme option équivalente. Le compte principal d’un utilisateur est le compte qu’il établit avec votre application dans le but de s’identifier, de se connecter et d’accéder à vos fonctionnalités et services associés.

Pour utiliser Se connecter avec Apple, vous devez utiliser l’authentification à deux facteurs et être connecté à iCloud avec cet identifiant Apple sur votre appareil Apple. Apple a lancé cette plate-forme pour la première fois à la WWDC 2019, la présentant comme un moyen sans suivi de se connecter aux applications et aux services.

Vous pouvez télécharger la dernière version de Twitter pour iOS sur l’App Store. Twitter dit que la connexion avec le support Apple arrivera sur le Web “bientôt”.

Connectez-vous facilement et commencez à faire défiler votre chronologie. Désormais, lorsque vous vous connectez ou vous inscrivez pour rejoindre la conversation sur Twitter, vous avez la possibilité d’utiliser :

▪️ Votre compte Google sur l’appli et sur le web

▪️ Ou votre identifiant Apple sur iOS, et bientôt sur le web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 2 août 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :