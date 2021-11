Twitter pour iOS prépare les réactions, les votes négatifs et les réponses triées

Twitter connaît une année très chargée. La société a lancé de nombreuses fonctionnalités pour ses utilisateurs et bien que nous soyons presque en décembre, l’application pourrait cacher quelques surprises supplémentaires pour les gens.

Selon l’ingénieur inverse Nima Owji, nous pourrions être proches de la date de sortie de Reactions. Cette fonctionnalité, qui a commencé à être testée il y a quelques mois, devrait être lancée bientôt, car Owji a pu trouver des références à cela dans le code de Twitter.

Avec quatre nouvelles réactions, « larmes de joie », « visage pensif », « applaudissements » et « visage qui pleure », cette fonctionnalité est conçue pour donner aux utilisateurs la possibilité de mieux montrer comment les conversations les font ressentir, et de donner aux utilisateurs » une meilleure compréhension de la façon dont leurs Tweets sont reçus.

Non seulement cela, mais Nima a également déclaré que Twitter est désormais capable de stocker des données sur la fonction de vote négatif, ce qui est un autre indicateur que cette fonction sera publiée le plus tôt possible. L’ingénieur inverse note également que la société a également modifié la position de vote négatif, de sorte qu’elle apparaîtra avant le bouton J’aime.

Twitter a même ajouté un nouvel onglet expliquant comment fonctionnent les downvotes :

Appuyez pour voter : Vous voyez une réponse qui ne semble pas pertinente pour la conversation ? Faites-nous savoir en votant vers le bas ;

Les votes négatifs sont privés : Vos votes ne sont pas publics et ne seront pas partagés avec l’auteur du Tweet ou d’autres personnes sur la timeline ;

Aidez à améliorer Twitter : Vos commentaires nous aident à prioriser un contenu de meilleure qualité pour vous – et tout le monde sur Twitter.



Comme il semble, le vote négatif sur Twitter sera également lié à la fonction Trier les réponses. Ainsi, comme son nom l’indique, les utilisateurs pourront décider s’ils souhaitent recevoir toutes les réponses ou uniquement celles qui sont pertinentes. L’entreprise explique :

pertinent pour vous: réponses des personnes que vous suivez et autres réponses susceptibles de vous intéresser le plus ;

Toutes les réponses : Toutes les réponses, y compris celles qui peuvent être potentiellement grossières, nuisibles ou offensantes.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Twitter ne publie ces nouvelles fonctionnalités. ., bien sûr, s’assurera de vous informer quand ils seront disponibles.

#Twitter est désormais capable de stocker les données sur vos votes négatifs, ce qui signifie qu’ils arrivent ! Je suppose qu’ils utiliseront ces données pour faire fonctionner la fonction « Trier ». Aussi, ils ont changé sa position. pic.twitter.com/21G3SdsU2i – Nima Owji (@nima_owji) 23 novembre 2021

