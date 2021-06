Twitter pour obtenir des publicités de flotte ? La société annonce un test pilote de la fonctionnalité

À l’heure actuelle, seuls 10 annonceurs aux États-Unis sont impliqués dans le test pilote, y compris des acteurs de la technologie, du commerce de détail et de la restauration.

Flotte Twitter : La version des histoires de Twitter – Fleet – est arrivée en Inde il y a environ un an alors qu’elle était encore en phase de test et en novembre, elle a été officiellement déployée par la société de médias sociaux. Cependant, une chose qui différenciait la flotte de Twitter des histoires d’Instagram était les publicités. Sur Instagram appartenant à Facebook, tout en visionnant des histoires d’amis, les gens reçoivent également de nombreuses histoires contenant des publicités entre les deux. Désormais, Twitter cherche également à apporter des publicités à sa flotte. La société a annoncé qu’elle commençait le test pilote d’annonces dans Fleet aux États-Unis. Cela marquerait l’entrée d’annonces verticales en plein écran sur la plate-forme, la mettant en concurrence avec d’autres plates-formes comme Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, etc.

Tout comme ce qui se passe sur Instagram, les publicités de flotte seraient affichées entre les flottes de personnes qu’un utilisateur suit, et celles-ci seraient au format 9:16. Il serait également en mesure d’inclure une incitation à l’action en ajoutant un lien « glisser vers le haut » dans leurs annonces. Cependant, contrairement à Instagram et TikTok, qui autorisent les publicités jusqu’à 120 secondes et 60 secondes respectivement, Twitter s’en tient aux meilleures pratiques et autoriserait les publicités vidéo jusqu’à 30 secondes.

Cependant, le site de microblogging n’a pas encore divulgué la fréquence à laquelle les utilisateurs verraient des publicités lorsqu’ils parcourent Fleets et a seulement déclaré qu’en surveillant la manière dont les utilisateurs interagissent avec ces publicités, il innoverait, testerait et adapterait cette fonctionnalité.

Pendant ce temps, pour les annonceurs, le site propose les métriques publicitaires standard qu’il propose déjà, notamment les impressions, les clics, les visites de sites Web, les visites de profil, etc. etc. ferait partie des métriques pour aider les annonceurs à comprendre la durée pendant laquelle ils sont capables de retenir l’attention de l’audience.

À l’heure actuelle, seuls 10 annonceurs aux États-Unis sont impliqués dans le test pilote, y compris des acteurs de la technologie, de la vente au détail et de la restauration.

