Twitter pour permettre à toute personne ayant 600 abonnés ou plus d’héberger ses espaces rivaux Clubhouse: comment utiliser, autres détails

“Spaces est là, discutons”, a annoncé Twitter via un article de blog alors que la société déploie sa fonction de salle de discussion audio de type Clubhouse pour ses utilisateurs. Toute personne ayant plus de 600 abonnés sur Twitter pourra héberger la salle audio – Spaces, a déclaré la société dans le billet de blog. Selon la société, les personnes ayant plus de 600 abonnés «sont susceptibles d’avoir une bonne expérience en hébergeant des conversations en direct en raison de leur audience existante». L’idée est d’en savoir plus sur les espaces et d’aider les gens à découvrir les espaces avant que tout le monde sur Twitter ait la possibilité de créer un espace.

Comment Spaces fonctionnera

Des espaces peuvent être trouvés pour les utilisateurs iOS et Android dans la version mise à jour de l’application. Si quelqu’un que vous suivez crée ou démarre un espace, vous apprendrez à le connaître via une bulle violette en haut de la chronologie Twitter. La bulle y restera tant que le chat audio en direct se poursuivra. En tant qu’auditeurs, les gens peuvent réagir avec des émojis, consulter les Tweets épinglés ou demander à parler. Tout en parlant, les gens peuvent épingler des Tweets et activer les sous-titres en plus de parler.

«Lorsque vous créez un espace, vous avez le contrôle – qui parle, les sujets et l’ambiance. Invitez des personnes à se joindre en leur tweetant ou en leur envoyant des messages multimédias pour participer, puis invitez-les à parler directement depuis votre espace. À partir de là, parlez de tout ce qui se passe dans votre monde », a déclaré la société dans son article de blog. Il a ajouté qu’afin d’assurer un hébergement sûr et de participer aux conversations Spaces, la société a mis en place des contrôles de sécurité qui sont disponibles pour les hôtes ainsi que pour les orateurs. Ces fonctionnalités permettront aux hôtes de couper le son des haut-parleurs ou de retirer leur micro et de les supprimer de la conversation.

Les personnes bloquées ne pourront pas rejoindre le chat audio. Pendant ce temps, la société a déclaré que les gens pouvaient participer à la discussion qui les intéressait.

