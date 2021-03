Twitter pourrait bientôt introduire des réactions emoji de style Facebook

Twitter explore de nouveaux emojis pour une meilleure interaction des utilisateurs. (Image .)

Twitter prévoyant d’améliorer son expérience utilisateur a interrogé les utilisateurs sur ce qu’ils ressentent face à un ensemble plus large de réactions de type emoji à une publication, comme le fait Facebook. L’enquête Twitter a proposé différents ensembles d’émojis de réaction qui incluent un visage riant pour une réaction amusante, un visage qui pleure pour une réaction triste, un visage pensant pour une réaction intéressante et le vieux cœur pour ses utilisateurs.

L’enquête a également demandé des suggestions de variation dans l’ensemble de base, comme le sentiment «génial» à exprimer avec un emoji de feu ou choqué ou un sentiment de soutien à exprimer avec les mains levées ou un emoji étreint.

Twitter envisage également d’introduire un mécanisme de vote positif et négatif de style Reddit avec un pouce vert pour « d’accord » et un pouce rouge vers le bas pour « pas d’accord ».

Twitter, conscient des sentiments négatifs que ces nouveaux emojis apporteront, a demandé aux répondants comment ils utiliseraient les symboles négatifs comme le vote négatif ou l’aversion comme s’ils l’utilisaient au lieu de répondre à un tweet ou de voter contre des tweets offensants non pertinents sur un sujet. L’enquête a également demandé ce que l’utilisateur ressentirait si ses publications ne sont pas appréciées ou ont été rejetées. Twitter a également demandé si le nombre de réactions négatives devait être affiché avec le message.

Facebook a introduit la réaction emoji en 2015 et depuis, ils sont devenus un moyen d’interaction courant sur les plateformes de médias sociaux. Twitter a présenté des émoticônes aux réactions des SM l’année dernière.

Twitter a informé TechCrunch que l’enquête tiendra compte de la façon dont les gens pourraient ajouter plus de nuances aux conversations qu’ils ont et comment ces symboles ajouteront plus de contexte à la conversation pour les lecteurs. Les nouveaux emojis sont additifs et ne remplaceront pas le «cœur».

Néanmoins, Twitter n’a pas encore conçu le projet final de l’ensemble de réactions emoji et commencer les tests bêta, mais comme il semble, il le fera bientôt.

