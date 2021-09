Twitter pourrait bientôt permettre aux utilisateurs d’ajouter des adresses Bitcoin et Ethereum aux profils pour obtenir des conseils

in

Twitter a introduit la fonctionnalité Tip Jar en mai pour permettre aux journalistes, aux créateurs et aux organisations à but non lucratif de monétiser leurs tweets sous forme de pourboires. (Crédit photo : .)

Twitter travaille apparemment à permettre aux utilisateurs d’ajouter leurs adresses Ethereum et Bitcoin à leurs profils pour recevoir des conseils sur la crypto-monnaie. Twitter pourrait utiliser cet ajout pour mettre à niveau la fonctionnalité Tip Jar qu’il a introduite plus tôt cette année.

Twitter travaille à permettre aux utilisateurs de recevoir des conseils sur Bitcoin via Tip Jar. En juillet, le PDG Jack Dorsey avait qualifié Bitcoin de “grande partie” de son avenir lors d’une conversation avec des investisseurs et des analystes, suggérant sa mise en œuvre.

Alessandro Paluzzi, un développeur d’applications mobiles, a trouvé des références sur l’ajout de cette fonctionnalité par la société basée à San Francisco et a publié un tweet avec des captures d’écran des nouvelles options.

La première capture d’écran semble suggérer que Twitter permettrait aux utilisateurs de copier les adresses Ethereum et Bitcoin pour envoyer des conseils à l’aide de Tip Jar. Les deuxième et troisième captures d’écran montrent la possibilité d’ajouter des adresses Ethereum et Bitcoin aux profils d’utilisateurs.

Paluzzi a également publié une capture d’écran sur son compte Twitter qui suggère que la fonctionnalité Tip Jar sera prise en charge par Bitcoin. Kayvon Beykpour, responsable produit de Twitter, a également semblé confirmer le développement en répondant au tweet avec un emoji éclair et un autre commentaire disant “bientôt”.

Beykpour, cependant, n’a fourni aucun autre détail concernant le moment où la fonctionnalité serait disponible pour les utilisateurs. Cependant, la capture d’écran de Paluzzi suggère que le géant de la technologie envisagerait la technologie de transfert de paiement The Lightning Network pour permettre des pourboires sur Bitcoin.

Twitter a introduit la fonctionnalité Tip Jar en mai pour permettre aux journalistes, aux créateurs et aux organisations à but non lucratif de monétiser leurs tweets sous forme de pourboires. Initialement, la société permettait aux utilisateurs de lier leurs comptes Cash App, Bandcamp, Paypal, Patreon et Venmo pour recevoir les conseils. Maintenant, il semble que Twitter ajoutera des crypto-monnaies comme nouvelle option de paiement.

Dorsey a longtemps préconisé les crypto-monnaies. Il a déclaré en août que Bitcoin unirait des États-Unis profondément divisés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.