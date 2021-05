Twitter pourrait bientôt vous permettre d’annuler les tweets, mais cela aura un prix, le formulaire de vérification de la “ coche bleue ” a également été divulgué en ligne

Twitter avait également travaillé sur un processus remanié pour l’attribution de comptes avec des badges de vérification.

Twitter: Le site de microblogage Twitter avait précédemment déclaré qu’il envisageait un modèle qui offrirait des abonnements payants pour des fonctionnalités premium aux utilisateurs. Maintenant, selon la chercheuse en applications Jane Manchun Wong, le modèle d’abonnement payant s’appellerait Twitter Blue et aurait un prix d’abonnement de 2,99 $ par mois. Avec cela, les abonnés bénéficieraient de fonctionnalités telles que l’annulation des tweets et des collections de signets – un peu comme ce qu’offre Instagram dans sa fonction “ Enregistrer ”. Elle a également déclaré que le site travaillait apparemment sur un modèle d’abonnement à plusieurs niveaux, indiquant que les abonnés les mieux payés pourraient probablement bénéficier d’une expérience moins encombrée et premium sur le site Web.

Twitter appelle son prochain service d’abonnement «Twitter Blue», au prix de 2,99 $ / mois pour le moment, comprenant des fonctionnalités payantes telles que: Annuler les tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 mai 2021

Cependant, il n’y a eu aucun commentaire officiel de Twitter sur l’affirmation de Wong pour le moment.

Wong a également noté dans un tweet que lorsque Twitter a acquis le service de suppression de publicités Scroll plus tôt ce mois-ci, l’ancien PDG de Scroll, Tony Haile, avait déclaré que le service serait intégré dans un abonnement Twitter plus large plus tard en 2021. Cela signifie que l’une des fonctionnalités premium de la plate-forme offrirait serait une expérience sans publicité, qui a été une demande de longue date des utilisateurs avides de Twitter.

Récemment, la société de médias sociaux a annoncé une foule d’annonces de nouveaux produits, comme l’inclusion d’une fonctionnalité qui avertirait les utilisateurs des tweets qui pourraient être potentiellement offensants, permettant aux utilisateurs d’Android de rechercher leurs messages directs et d’afficher également des images plus grandes chez l’utilisateur. se nourrit.

Mise à jour sur le processus de vérification Twitter

Twitter avait également travaillé sur un processus remanié pour l’attribution de comptes avec des badges de vérification, afin d’inclure les utilisateurs qui auraient besoin d’être vérifiés le plus comme des représentants du gouvernement et des professionnels des médias. Désormais, si l’on en croit les rapports, le nouveau processus de vérification pourrait être lancé prochainement.

Wong a tweeté que le processus était prêt plus tôt ce mois-ci. La semaine dernière, elle a en outre déclaré qu’elle avait constaté que le processus pourrait être lancé parmi les utilisateurs au cours de la semaine à venir. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet de la part de Twitter.

Le processus vise à poser aux utilisateurs plusieurs questions qui leur donneraient la possibilité de faire vérifier leur compte s’ils remplissaient les conditions. Les activistes, les influenceurs, les journalistes, les représentants du gouvernement, les plateformes d’information, etc. peuvent tous être vérifiés s’ils remplissent les critères et demandent le badge.

Pour être vérifiés, les utilisateurs devraient soumettre un identifiant, la catégorie à laquelle ils appartiennent en termes d’éligibilité à la vérification et leurs preuves de qualification.

