Twitter prépare la fonctionnalité de confidentialité la plus souhaitée par les utilisateurs | La technologie

Tout indique que Twitter travaille sur la fonction de confidentialité la plus souhaitée par les utilisateurs, ce qui mettra fin à de nombreuses polémiques.

Tout au long de la vie, nous évoluons. Notre personnalité, nos croyances et notre discours changent au fil des années, et beaucoup de choses que nous disons à un moment donné, nous cessons de ressentir avec le temps. Mais aujourd’hui nos paroles ne sont pas soufflées et peuvent se retourner contre nous à l’avenir.

On découvre souvent des cas d’hommes politiques, de journalistes, d’athlètes, d’artistes et d’autres célébrités qui, dans le passé, ont défendu des opinions radicalement opposées à celles d’aujourd’hui sur Twitter. Et lorsque ces vieux tweets sont récupérés par les utilisateurs, de véritables scandales ont parfois lieu.

La même chose peut arriver à chacun d’entre nous : tout tweet malheureux publié il y a 10 ans peut coûter cher et faire, par exemple, que l’entreprise pour laquelle vous avez postulé décide finalement de ne pas vous embaucher.

À ce jour, pour empêcher d’autres personnes de lire ce que vous avez écrit il y a des années, vous devez supprimer manuellement toutes les publications une par une. que vous ne voulez pas garder. Vous avez également la possibilité de protéger votre profil, mais dans ce cas les utilisateurs qui vous suivent continueront d’y avoir accès.

Pour cette raison, la possibilité de masquer les anciens tweets est l’une des fonctionnalités de confidentialité les plus demandées par les utilisateurs. Selon Bloomberg, Twitter a écouté les utilisateurs et cette fonctionnalité pourrait être en route et arriver très bientôt.

Selon le rapport, le réseau social permettra aux utilisateurs d’archiver les publications après une certaine période de temps, qui peut être d’un, deux ou trois mois, voire une année complète.

De plus, Bloomberg affirme que cette nouvelle fonctionnalité n’arrivera pas seule, mais sera accompagné d’une série de nouvelles fonctionnalités de « vie privée sociale » qui visent à rendre les utilisateurs plus à l’aise lorsqu’ils interagissent sur Twitter.

Parmi ces nouvelles fonctionnalités de confidentialité sociale, il y aura la possibilité de masquer les tweets que vous avez aimés, de vous retirer d’une conversation à laquelle vous ne souhaitez pas participer ou de supprimer des abonnés sans avoir à les bloquer complètement.

Twitter a confirmé l’information dans une déclaration à The Verge, où il assure que commencera à tester certaines des fonctionnalités susmentionnées à partir de la semaine prochaine. Cependant, pour le moment, la société n’a pas annoncé quelles options seront disponibles ou si elles atteindront tous les utilisateurs.

La plateforme est en constant renouvellement et a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités, comme le Mode sans échec pour éradiquer la haine sur le réseau social ou les Super Follows pour que les créateurs puissent monétiser leur contenu.