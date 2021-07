Twitter prépare le lancement de réactions de type iMessage et plus

in

Twitter a travaillé sur plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son application principale. En plus des découvertes précédentes de la chercheuse Jane Manchun Wong, le développeur Nima Owji a également pu faire la lumière sur les fonctionnalités que Twitter s’apprête à lancer.

Fin mai, . a annoncé que Twitter travaillait sur des réactions de type Facebook et iMessage avec des réactions « Cheer », « Hmm », « Sad » et « Haha ». À ce moment-là, seules les réactions « Hmm » et « Haha » étaient prêtes. Maintenant, Owji a pu découvrir toutes les réactions des emoji.

Pour l’instant, il semble que l’utilisateur devra appuyer longuement sur le bouton “J’aime” pour les découvrir. On ne sait toujours pas quand la société publiera cette fonctionnalité, bien qu’elle semble tout à fait prête.

Owji a également pu découvrir que Twitter travaille sur les anneaux Fleet et Twitter Spaces pour l’application Web. Actuellement, si quelqu’un ajoute une flotte, les utilisateurs de l’application Web ne peuvent pas la découvrir, mais cela devrait bientôt changer.

Enfin, la société améliorera la recherche des DM, la division des groupes et des personnes lorsqu’un utilisateur essaie de trouver un message.

Nima Owji, similaire à Jane Manchun Wong, est capable de trouver ces fonctionnalités sur lesquelles Twitter travaille avec la rétro-ingénierie. Cette année, Twitter a introduit fonctionnalité sur fonctionnalité pour sa communauté avec Spaces, Tip Jar, Twitter Blue, Super Follow et un programme de vérification remanié. Pour la première fois, la société indique également clairement que Twitter est une plate-forme permettant aux créateurs de gagner de l’argent.

Que pensez-vous de toutes ces fonctionnalités que l’entreprise met en œuvre ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :