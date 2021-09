À partir de jeudi, Twitter déploie une fonctionnalité Astuces pour permettre aux utilisateurs de donner un pourboire à leurs tweeters préférés. Il prend en charge le pourboire avec Bitcoin sur le réseau Lightning.

Lorsque vous activez les astuces sur votre profil, vous pouvez désormais également ajouter votre adresse Bitcoin. Les gens peuvent copier votre adresse et la coller dans un portefeuille Bitcoin de leur choix pour vous envoyer directement un paiement.

Twitter pourboire avec Bitcoin

Si un compte Twitter a un symbole d’argent (il ressemble à une représentation générique de l’argent) à côté du bouton Suivre sur sa page, cette personne prend en charge les pourboires. Les plates-formes avec lesquelles vous pouvez donner des pourboires incluent :

BandcampCash AppChipperPatreonRazorpayWealthsimple CashVenmo

Les nouveaux services ajoutés aujourd’hui incluent GoFundMe et PicPay, une plate-forme de paiement mobile brésilienne. Une fois que vous appuyez sur le service que vous souhaitez utiliser, vous serez retiré de Twitter vers l’application sélectionnée pour envoyer des fonds. Twitter ne prend aucune coupe.

Pour donner un pourboire avec Bitcoin, les gens peuvent utiliser le service Strike. Il s’agit d’une application de paiement basée sur le réseau Bitcoin Lightning qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir du Bitcoin. Strike propose des paiements instantanés et gratuits dans le monde entier. Strike est disponible pour les personnes résidant au Salvador et aux États-Unis (à l’exception d’Hawaï et de New York).