Twitter présente la fonctionnalité de basculement Bitcoin sur iOS dans le monde

Twitter commence les fonctionnalités de basculement Bitcoin pour les créateurs sur sa plate-forme.

Maintenant, il est disponible pour les utilisateurs iOS du monde entier, tandis que pour Android à venir.

Twitter prévoit également d’explorer les NFT sur sa plateforme.

Twitter a annoncé qu’il avait commencé avec des fonctionnalités de paiement basées sur Bitcoin sur iOS. Cela fonctionnerait comme un support pour les créateurs sur sa plate-forme. En fait, Bitcoin est conscient à l’échelle mondiale et la firme estime que « Bitcoin fonctionne sans barrières mondiales », donc l’ajout de fonctionnalités avec Bitcoin atteindrait des sommets.

De manière significative, Twitter utilise deux options pour que les utilisateurs utilisent des astuces Bitcoin, la première via une application de paiement. Il s’agit d’un menu d’options de paiement qui intègrent l’application Cash de Square et Go Fund Me, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des pourboires à une adresse Bitcoin.

D’autre part, la deuxième option est via Strike. Il s’agit d’une application de paiement Bitcoin qui fonctionne au-dessus du réseau Lightning. Ce réseau est un service de couche 2 qui est structuré pour améliorer la vitesse des transactions et réduire le coût des transactions.

De plus, Twitter indique que la fonction de pourboire Bitcoin est disponible pour les utilisateurs qui utilisent des appareils iOS. Bien que cette fonctionnalité soit bientôt disponible pour les utilisateurs d’Android, également avec des mises à jour intéressantes. Par conséquent, cette fonctionnalité de basculement Bitcoin coïncide avec le développement de l’entreprise sur le lancement de produits de paiement pour aider les utilisateurs. Ces produits aident les utilisateurs à gagner de l’argent via la plate-forme où certains produits étaient auparavant disponibles pour de petits groupes de personnes.

Twitter envisage d’explorer la NFT

Parallèlement à l’annonce du basculement de Bitcoin jeudi, la société a également annoncé son intention d’explorer les NFT. Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques uniques et permettent aux utilisateurs de créer des œuvres d’art numériques sur la blockchain.

Cependant, Twitter utilise cela comme une option pour soutenir les créateurs sur sa plate-forme avec le plan “d’explorer NFT pour l’authentification”. Selon la responsable de Twitter, Esther Crawford, la plateforme aide les artistes qui font cet art en leur fournissant un tampon qui prouve leur authenticité. Il déclare également :

“Les gens peuvent suivre et afficher leur propriété NFT sur Twitter en connectant leurs portefeuilles Bitcoin.”

De plus, la firme a annoncé une mise à jour sur un certain nombre de nouveaux produits. Ce plan comprend l’extension de la limite de 280 caractères sur les tweets, ainsi qu’un fonds pour soutenir les créateurs d’espaces.