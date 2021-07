Twitter présente ses outils de liaison olympique et fournit des conseils pour les campagnes de marque

Alors que les jeux de la 32e Olympiade sont sur le point de démarrer à Tokyo, après un an de retard en raison de la pandémie, et au milieu de l’incertitude persistante concernant la situation COVID au Japon, Twitter a expliqué aujourd’hui comment il cherche à aider les utilisateurs à participer aux discussions autour de l’événement. , qui inclut également la manière dont les marques peuvent exploiter les tendances environnantes pour leurs efforts de marketing liés.

Tout d’abord, comme c’est devenu la norme pour les grands événements, Twitter ajoute des emojis de hashtag personnalisés (ou “hashflags” comme certains les connaissent), à la fois pour l’événement lui-même et pour les nations participantes individuelles :

Selon Twitter :

“Les fans du monde entier peuvent utiliser les emoji officiels des Jeux olympiques sur Twitter tout au long des Jeux. L’emoji se débloquera lorsque vous tweetez #Olympics et les hashtags associés dans plus de 30 langues. Twitter aura également des emojis pour chaque pays en compétition, déverrouillés lorsque vous tweetez un pays à trois caractères hashtags. Enfin, les fans peuvent encourager l’équipe olympique des réfugiés pendant les Jeux en tweetant #EOR pour débloquer les emoji de leur équipe. “

Twitter a également ajouté des hashflags personnalisés pour la gymnaste américaine Simone Biles en particulier, alors qu’elle cherche à s’appuyer sur son héritage olympique.

Il semble probable que d’autres athlètes recevront également des hashflags similaires tout au long des jeux.

Twitter ajoute également un nouvel onglet Olympics Explore sur le bureau pour la durée de l’événement, ainsi que de nouveaux sujets olympiques à suivre pour rester à jour.

Twitter proposera également des pages d’événements de jeux personnalisés, qui comprendront les meilleurs Tweets de comptes de confiance.

« Vous pourrez suivre l’action et les réactions au fur et à mesure qu’elles se produisent pour les événements phares et les meilleurs matchs. Nous aurons également des pages d’événements personnalisées dédiées à différents pays. Celles-ci abriteront les meilleurs Tweets qui capturent l’expérience de ce pays. »

Et dans un nouvel ajout pour cette année, Twitter lance ce qu’il appelle son #ExpertEngine Experience, qui permettra aux utilisateurs d’en savoir plus sur les événements olympiques.

Lorsque vous envoyez un tweet, vous obtenez une réponse avec des faits et des clips animés liés à cet événement.

Le skateur britannique Sky Brown est sur le point de remplacer la nageuse Margery Hinton en tant que plus jeune olympienne d’été du pays. À seulement 12 ans, Brown est plus jeune que Hinton, qui avait 13 ans et 43 jours lorsqu’elle a participé aux Jeux d’Amsterdam en 1928. pic.twitter.com/dkAFqg6Jk5 – Jeux olympiques (@Olympics) 21 juillet 2021

Cela pourrait être une option pratique si vous cherchez à en savoir plus sur les événements – ou si vous voulez simplement surpasser votre ami ou partenaire qui pense soudain qu’il/elle sait tout ce qu’il y a à savoir sur le pentathlon moderne et ses athlètes .

Twitter note également que les sports olympiques les plus populaires à ce jour, en termes de volume global de tweets, sont :

Football Basketball Tennis Natation Baseball

Alors que les athlètes individuels les plus populaires sont :

Rikako Ikee (@rikakoikee) – Natation, Japon Simone Biles (@Simone_Biles) – Gymnastique, États-Unis Naomi Osaka (@naomiosaka) – Tennis, Japon Kei Nishikori (@keinishikori) – Tennis, Japon Kohei Uchimura (@kohei198913) – Gymnastique, Japon

Ceux-ci changeront probablement au cours de l’événement, car il y a toujours des héros émergents et des histoires entre les lignes. Mais si vous cherchiez où se concentre la conversation sur les Jeux olympiques, voici quelques bons conseils à ce stade.

C’est probablement ce qui intéresse le plus les marques à la recherche d’opportunités de connexion – et sur ce front, Twitter a également partagé quelques conseils pour que les spécialistes du marketing les aident dans leur planification.

Les principales considérations de Twitter pour les liens de marque sont :

Choisissez votre ton et vos sujets – Vous avez le choix entre 33 sports différents, alors ne vous limitez pas aux événements les plus populaires

Familiarisez-vous avec les fuseaux horaires – Selon Twitter, 28% des personnes prévoient d’utiliser leur plateforme sociale préférée pour regarder les temps forts le matin

Tirez le meilleur parti du numérique – En l’absence de foule IRL, plus de fans que jamais chercheront à s’engager en ligne, ce qui représente une grande opportunité potentielle

Prévoyez l’inattendu – Avec la situation COVID-19 toujours en évolution, les choses peuvent changer rapidement, donc si vous avez élaboré une stratégie, notez qu’elle pourrait être soufflée hors de l’eau, juste comme ça

Définissez vos objectifs – Tenez compte non seulement de vos objectifs de base en matière d’engagement sur les réseaux sociaux, mais également des avantages réels de la marque que vous cherchez à tirer de vos campagnes liées

Ce sont des notes solides, et si vous planifiez une stratégie de tweet associée, cela vaut la peine de prendre en compte ces éléments et de vous assurer que vous êtes le mieux préparé.

Parce que personne ne sait ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Même maintenant, avec l’aggravation de la situation COVID au Japon, on a toujours l’impression que les Jeux olympiques pourraient être entièrement annulés, alors que dans le passé, les Jeux ont tellement dominé le cycle médiatique environnant, qu’il y a aussi de bonnes chances que ce soit beaucoup plus difficile de faire entendre le message de votre marque pendant l’événement.

Peut-être. Cela semble différent cette fois-ci en raison des changements de COVID, et ce sera étrange de voir des records du monde être battus sans aucune réponse de la foule. Peut-être que cela signifiera que les Jeux sont moins influents et perturbateurs dans le sens médiatique général – ou peut-être que les gens seront de plus en plus désireux de s’unir autour des Jeux en raison de la pandémie, et ce sera plus grand que jamais.

C’est impossible à dire, mais vous pouvez certainement vous attendre à entendre beaucoup plus de discussions sur le sport, et cela devra peut-être être pris en compte dans votre planification.