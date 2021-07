Twitter présente six tendances clés pour les spécialistes du marketing en Inde

Ces six tendances offrent aux marques une opportunité de s’aligner sur les consommateurs, a déclaré la société.

Les conversations en temps réel stimulent l’engagement sur la plate-forme de médias sociaux Twitter. Le bien-être, la culture des créateurs, les merveilles du quotidien, une planète, la vie technologique et mon identité sont les six tendances qui dominent les discussions sur Twitter en Inde, selon un rapport dévoilé par la société. Grâce à ce rapport, Twitter souhaite aider à informer les marques et les spécialistes du marketing sur l’évolution des conversations et du comportement des consommateurs, leur permettant de favoriser des relations durables avec les consommateurs en favorisant la pertinence et l’adoption rapide. Twitter est la couche conversationnelle d’Internet, ce qui signifie qu’il offre un aperçu intime du comportement des consommateurs, a déclaré Preetha Athrey, responsable marketing de Twitter India.

« Une analyse des millions de Tweets que nous voyons chaque jour nous donne une fenêtre sur la culture et son évolution. Le rapport Twitter Trends India capture ces conversations et attitudes culturelles durables qui façonnent notre avenir. Ce rapport exploite également diverses tendances pour donner aux marques un aperçu de ce qui préoccupe les gens, de ce qui compte pour eux et de la façon dont ils peuvent s’appuyer sur ces conversations pour rester en tête de file », a déclaré Athrey.

Le rapport est basé sur une étude approfondie des conversations sur le service. Twitter a étudié des millions de Tweets de janvier 2020 à juillet 2021 et les a comparés aux Tweets des 18 mois précédents (juillet 2018 à décembre 2019) pour en savoir plus sur les conversations.

Alors que le monde traverse une période turbulente, de plus en plus de personnes se concentrent davantage sur la santé émotionnelle, physique et mentale en accordant la priorité aux soins de soi et des autres. Par conséquent, les conversations autour du bien-être ont augmenté avec les trois principales sous-tendances – soins personnels (+88%), santé et forme physique (+103%) et questions de santé mentale (+150%).

Il y a eu une croissance de 78 % des conversations sur le contenu, les créateurs et l’économie émergente des créateurs. La créativité à la maison (+48 %), les créateurs de contenu en herbe (+ 231 %) et la promotion de contenu (+ 44 %) sont les principales sous-tendances dans les conversations sur la culture des créateurs. #ContentStrategies, #ArtistOnTwitter, #VideoOfTheDay, #Podcast sont quelques-uns des hashtags populaires utilisés dans les conversations.

Les conversations autour de l’émerveillement quotidien ont augmenté de 76% et l’astrologie (+87%), les complexités de l’esprit humain (+282%), ainsi que l’exploration de la spiritualité (+75%) sont devenues des sous-tendances dominantes. Certains des hashtags populaires utilisés dans ce segment sont #Numérologie, #Conscience, #Spirituellement, #Méditation.

Avec des préoccupations croissantes concernant le bien-être, les gens sont également devenus de plus en plus conscients des implications de leurs actions sur l’environnement. Les conversations « One Planet » ont augmenté de 80 %, l’urgence environnementale (+40 %) et la durabilité inclusive (+57 %) étant au premier plan de ces conversations, et #ClimateChange, #GoGreen et #SaveThePlanet étant quelques-uns des hashtags les plus importants. .

La pandémie a également montré l’importance de la technologie, son impact sur différents aspects de la vie. Les conversations sur la vie technologique sont animées par les sous-thèmes de la communication technique (+111 %), de la vie intelligente (+57 %) et de la technologie pour le bien (+61 %), et #DigitalIndia, #BigData, #ResponsibleTech, #TechForGood en sont quelques-uns. des hashtags remarquables.

« Mon identité : les gens se sentent plus soutenus et célèbrent leur vie à haute voix. Alors que les notions d’identité continuent de s’élargir, les gens se rassemblent sur Twitter pour définir et exprimer qui ils sont tout en encourageant les autres à faire de même », a déclaré Twitter dans un communiqué.

Les conversations sur l’identité ont augmenté de 84 %, la représentation de soi (+16 %), le fandom (+114%) et l’éthique personnelle (+212 %) étant les principaux sous-thèmes, et #PrideMonth, #FanArmy, #EachForEqual certains des les hashtags qui animent ces conversations.

Ces six tendances offrent aux marques une opportunité de s’aligner sur les consommateurs, a déclaré Twitter. Au fur et à mesure que les relations marque-consommateur sont formées et entretenues sur Twitter, ces tendances permettront aux marques de lancer de nouveaux produits ou services et de se connecter avec les consommateurs à travers des conversations qui leur tiennent à cœur, a-t-il ajouté.

