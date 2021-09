Twitter prévoit de vous permettre de masquer les anciens tweets afin qu’ils ne vous hantent pas plus tard

Twitter travaillerait sur un ensemble de nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui permettront aux utilisateurs de mieux gérer leur présence en ligne sur le site de médias sociaux. Les nouvelles fonctionnalités de « vie privée sociale » visent à rendre les gens plus à l’aise pour s’engager sur Twitter.

Selon Bloomberg, Twitter envisage actuellement plusieurs fonctionnalités que les utilisateurs peuvent trouver très utiles lors de la navigation sur le site. L’un des principaux consiste à masquer les anciens tweets des autres utilisateurs après un certain temps. Cela pourrait aller de 30, 60 ou 90 jours, et les tweets seraient archivés loin des utilisateurs mais toujours visibles pour le titulaire du compte.

Il existe des moyens non officiels de supprimer rapidement tous vos tweets si vous le souhaitez, mais ce serait un moyen plus direct de réaliser un exploit similaire.

Cela pourrait être une fonctionnalité pratique pour de nombreux utilisateurs, car les utilisateurs de Twitter sont connus pour déterrer d’anciens tweets dans le cadre de la “culture d’annulation”. Pouvoir masquer les anciens tweets pourrait potentiellement éviter à certains utilisateurs d’être appelés plus tard. Cela dit, Internet oublie rarement, et il existe de nombreuses façons de déterrer la saleté sur quelqu’un.

Twitter envisage également de permettre aux utilisateurs de modifier leur liste de suivi et d’empêcher les utilisateurs individuels de les suivre, au lieu de simplement les bloquer, une fonctionnalité qui est disponible sur Instagram depuis un certain temps. Selon Bloomberg, Twitter prévoit de tester la fonctionnalité dès ce mois-ci.

D’autres fonctionnalités incluent le masquage des publications aimées en permettant uniquement à certains utilisateurs de voir les tweets que vous avez aimés et la possibilité de se retirer d’une conversation, une fonctionnalité qui a déjà été repérée et qui sera apparemment testée avant la fin de l’année. .

Twitter s’est lancé dans une croisade pour essayer de trouver des moyens d’amener les utilisateurs à s’engager davantage avec le site, en particulier après l’échec de Fleets. L’apport de nouvelles fonctionnalités telles que celles en développement peut aider les utilisateurs à être plus à l’aise pour tweeter davantage s’ils ont plus de contrôle sur l’expérience.

Nous avons contacté Twitter pour obtenir des informations supplémentaires sur ces fonctionnalités, mais nous n’avons pas reçu de réponse à temps pour la publication. Cependant, un porte-parole de l’entreprise a fourni une déclaration à The Verge, soulignant l’importance de la confidentialité et permettant aux utilisateurs de se sentir en sécurité et de contrôler leur présence sociale :

Nous comprenons qu’il n’y a pas d’approche unique en matière de confidentialité, nous sommes donc ravis de déployer plus de fonctionnalités et d’outils pour permettre aux utilisateurs de Twitter de personnaliser leur expérience. Notre concentration sur la confidentialité sociale s’inspire des commentaires que nous avons reçus dans le cadre d’une étude de recherche mondiale que nous avons menée pour mieux comprendre les perceptions et les besoins des gens en matière de confidentialité dans le monde entier. Nous commencerons à tester certaines de ces fonctionnalités dès la semaine prochaine.

La nouvelle intervient juste après le lancement de Super Follows et d’une nouvelle fonctionnalité de mode sécurisé que le site teste, qui permet aux utilisateurs de bloquer temporairement les autres pour des interactions indésirables. Super Follows est actuellement disponible pour les appareils iOS, mais sera bientôt disponible sur les meilleurs téléphones Android, tandis que le mode sécurisé est encore en cours de développement et n’est pas encore entièrement disponible.