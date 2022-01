Twitter publie un calendrier des événements majeurs 2022 pour vous aider dans vos plans marketing

Cela vous aidera dans votre planification 2022.

Au milieu de la pandémie en cours, l’élaboration d’une stratégie efficace a été pratiquement impossible, dans toutes les entreprises, car avec tout ce qui change, nous ne savons jamais ce qui revient à la normale et ce qui ne l’est pas, et comment chacune de ces réouvertures ou annulations sera alors modifier le comportement et l’activité des consommateurs par la suite.

Les événements sont importants – au cours des deux dernières années, nous sommes devenus de plus en plus familiers avec les petits caractères sur les billets et les politiques de remboursement pour les événements en personne, car on ne sait jamais, jusqu’à la dernière minute, ce qui se passe réellement. .

Cela rend difficile la planification de vos campagnes sur les réseaux sociaux, car il ne sert à rien de cartographier votre calendrier de tweets aligné sur le CES si le CES est ensuite annulé, ce qui vous coûte de l’argent et du temps.

Pour les spécialistes du marketing des médias sociaux, cela a rendu les choses beaucoup plus fluides, c’est pourquoi Twitter a également modifié son approche de ses calendriers d’événements annuels, en choisissant d’héberger une liste interchangeable et modifiable en ligne, au lieu d’une copie papier ou d’un document PDF que vous pouvez ensuite télécharger et construire à partir de.

Le calendrier de planification 2022 de Twitter est désormais disponible sur ce lien, et même si certains événements seront toujours ajoutés et supprimés tout au long de l’année, c’est un compagnon pratique pour votre planification et votre stratégie.

Comme vous pouvez le voir ici, le planificateur de Twitter répertorie toutes les dates clés et tous les événements importants pour chaque mois, avec une liste des événements actuellement programmés.

Bien entendu, vous devez vous enregistrer individuellement sur toutes les conférences et tous les événements sportifs, afin de vous assurer qu’ils ont réellement lieu. Mais la liste fournit un guide de référence solide pour toutes les opportunités clés de connexion pour vos campagnes sur les réseaux sociaux tout au long de l’année.

De plus, Twitter a publié des calendriers d’événements régionaux pour l’Australie, le Brésil, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, la région MENA, le Mexique, la SEA, l’Espagne et le Royaume-Uni.

C’est une excellente ressource, qui mérite d’être mise en signet pour votre planification – et même si les choses changent, il est toujours bon de savoir ce qui est prévu pour mieux définir votre approche.

Ajoutez à cela le guide marketing complet de Twitter 2022, et vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin pour construire une stratégie Twitter solide.

Vous pouvez consulter le calendrier marketing 2022 de Twitter ici.