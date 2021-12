Twitter publie un guide de planification 2022 pour vous aider dans votre stratégie de tweet

Twitter a publié un nouveau guide de planification 2022 pour vous aider dans votre stratégie de tweet, qui comprend une gamme de modèles, de conseils et d’invites pour vous aider à réfléchir à la manière de maximiser votre approche de tweet au cours de la prochaine année.

Le guide complet fait 69 pages, mais la majeure partie est occupée par des listes de calendriers mensuels que vous devez remplir. Voici quelques-uns des principaux points saillants du nouveau manuel de stratégie pratique de Twitter, qui vaut vraiment le détour pour ceux cherchant à attirer davantage l’attention sur Twitter ou à améliorer leurs résultats à partir de la plate-forme.

Tout d’abord, Twitter invite les spécialistes du marketing à planifier à l’avance, avec des modèles pour les aider à définir leur stratégie de tweet mois par mois.

Le guide cherche ensuite à aider les spécialistes du marketing à développer des principes directeurs pour leur stratégie de tweet, en décrivant des mots-clés, des approches visuelles, des emojis, etc., qu’ils peuvent ensuite utiliser comme base pour leurs directives de marque.

Il s’agit d’un élément précieux et souvent négligé, et en incitant les spécialistes du marketing à considérer ces éléments, cela pourrait garantir une approche stratégique plus uniforme à tous les niveaux, maximisant l’alignement avec vos tweets.

Twitter inclut également une gamme d’invites comme celle-ci, qui peuvent vous aider à établir votre approche pratique.

La partie principale du nouveau guide, cependant, est consacrée aux listes de mois en mois, où Twitter a laissé la place aux spécialistes du marketing d’entrer des détails quotidiens sur les objectifs clés, les événements et les campagnes publicitaires pour aider au suivi des performances.

Le dernier élément du guide est une liste de conseils et de notes sur les tweets, pour vous donner l’impulsion finale pour maximiser vos tweets.

C’est un aperçu pratique, et même si vous êtes sûr de bien connaître Twitter, prendre le temps de décrire et de documenter votre approche stratégique pourrait révéler de nouveaux éléments et opportunités que vous n’aviez pas envisagés auparavant.

À tout le moins, cela peut valoir la peine de jeter un coup d’œil et de réfléchir aux différentes invites liées à votre stratégie de marketing par tweet, et de déterminer s’il y a quelque chose que vous pourriez ajouter à votre planification.

Il y a beaucoup de choses à comprendre, et c’est gratuit et idéal pour votre planification.

Vous pouvez télécharger le guide stratégique 2022 de Twitter ici.