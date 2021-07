Twitter publie une augmentation constante du nombre d’utilisateurs et de revenus pour le deuxième trimestre, avec une bonne croissance des dépenses publicitaires

Twitter a publié ses résultats du deuxième trimestre, qui montrent une augmentation constante du nombre d’utilisateurs et de revenus, alors que la plate-forme s’efforce de maximiser la croissance conformément à ses objectifs d’expansion ambitieux pour les trois prochaines années.

Tout d’abord, sur les utilisateurs – le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) de Twitter atteint désormais 206 millions, soit une augmentation de 11% en glissement annuel et 7 millions supplémentaires par rapport à son chiffre du premier trimestre.

Comme vous pouvez le voir ici, toute cette croissance est venue des marchés internationaux, le nombre de mDAU de Twitter ayant en fait légèrement diminué aux États-Unis par rapport au dernier trimestre (38 millions au premier trimestre).

Cela pourrait être le résultat du très discuté « Trump bump », beaucoup spéculant que l’affinité de l’ancien président pour la plate-forme a probablement stimulé une utilisation accrue. Ce qui peut être correct ou non, mais avec Trump maintenant hors des gros titres, il se pourrait que moins de personnes discutent des problèmes qui déclenchent plus de tweets, ce qui pourrait avoir un impact résultant.

Que cela devienne une préoccupation permanente est une autre question. Twitter n’a ajouté qu’un million de nouveaux utilisateurs américains au cours de la dernière année, et avec la société tirant la majorité de ses revenus du marché américain, cela pourrait devenir un problème si la croissance locale continue de stagner. Twitter a également connu une augmentation de 69% des revenus internationaux, ce qui atténue en partie cette préoccupation, mais ce sera tout de même un élément à surveiller pour aller de l’avant.

Un autre sujet de préoccupation pourrait être la croissance de la plate-forme en Inde, qui a également été un facteur clé de ses statistiques d’utilisation globales. L’utilisation de Twitter en Inde a bondi de 74% pendant la pandémie, les 18,8 millions d’utilisateurs de la région en faisant désormais le troisième marché d’utilisateurs de l’entreprise derrière les États-Unis et le Japon.

L’Inde est un marché de croissance clé pour toutes les applications sociales, mais plus récemment, Twitter s’est heurté aux régulateurs indiens au sujet de nouvelles règles qui donnent plus de contrôle au gouvernement indien en ce qui concerne les suppressions de contenu local et les demandes d’informations sur les utilisateurs. Après avoir initialement rejeté les exigences mises à jour, Twitter a maintenant déclaré qu’il se conformerait à la décision, mais des tensions se sont installées entre les deux parties. Si le gouvernement indien devait prendre de nouvelles mesures contre Twitter, qu’il a menacé à plusieurs reprises, cela pourrait porter un coup important à sa dynamique de croissance plus large.

Mais ce n’est pas encore le cas, et les chiffres montrent que Twitter pourrait bien être sur la bonne voie pour atteindre ses projections de croissance, son accent renouvelé sur le développement de produits aidant à susciter un nouvel intérêt – même si, comme les flottes, ils ne vont pas tous selon planifier.

La semaine dernière, Twitter a annoncé qu’il retirerait Fleets le mois prochain, mais l’avantage de cela sera de se concentrer davantage sur ses espaces audio, qui prendront désormais le dessus sur l’immobilier d’alimentation. Twitter ajoute également un nouvel onglet dédié aux espaces dans l’application, car il cherche à capitaliser sur la tendance sociale audio et à stimuler l’engagement des utilisateurs.

Certains considéreront Fleets comme un échec, mais le fait que Twitter essaie et itère si rapidement semble positif, même s’il occupe par conséquent des ressources de développement. Twitter indique que les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 39% au cours de la période.

En termes de revenus, Twitter a affiché un solide résultat de 1,19 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation de 74% en glissement annuel.

Selon Twitter :

« Le chiffre d’affaires international total s’est élevé à 537 millions de dollars, soit une augmentation de 69 %, ou 64 % à taux de change constant. Le Japon reste notre deuxième marché, avec une croissance de 40 % et une contribution de 151 millions de dollars, soit 13 % du chiffre d’affaires total au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires du Japon a diminué sur une base séquentielle au deuxième trimestre, reflétant la saisonnalité typique d’un pays. »

La grande majorité des revenus de Twitter ont été générées par les publicités (1,05 milliard de dollars), qui ont suscité un regain d’intérêt à la suite de l’essor du commerce électronique provoqué par la pandémie. Cela devrait rester fort au second semestre (après les Jeux olympiques) alors que le déploiement du vaccin se poursuit et que de plus en plus de régions cherchent à rouvrir complètement et à revenir à un fonctionnement normal.

“[We saw] forte demande des annonceurs cherchant à lancer de nouveaux produits et services et à se connecter à ce qui se passe sur Twitter dans un certain nombre de secteurs verticaux clés, notamment la technologie, l’automobile, les médias, le divertissement et la mode. Notre forte dynamique dans les publicités MAP et de performance s’est également poursuivie au deuxième trimestre. »

Twitter note également que les clients PME ont augmenté leurs dépenses publicitaires globales au cours du trimestre, tandis que le nombre total d’engagements publicitaires a augmenté de 32%, en raison d’un plus grand nombre d’utilisateurs et d’un inventaire publicitaire plus important.

Aussi ceci :

« Le coût par engagement (CPE) a augmenté de 42 %, principalement en raison d’augmentations de prix comparables dans la plupart des formats d’annonces en raison de l’impact de COVID l’année dernière. »

Ainsi, en raison du ralentissement du deuxième trimestre 2020, Twitter dit que l’augmentation ici est disproportionnée, mais cela peut valoir la peine de surveiller vos chiffres Twitter CPM de toute façon.

Un autre élément particulièrement intéressant est Twitter Blue, la nouvelle offre d’abonnement de la plateforme, qui est actuellement testée en Australie et au Canada. L’option est le premier grand pas de Twitter vers la monétisation directe des utilisateurs, ce qui pourrait fournir une autre voie de revenus – si les utilisateurs sont prêts à payer pour des éléments complémentaires de tweet.

Alors, les gens paient-ils jusqu’ici ?

Twitter a inclus cette note générique sur le take-up de Blue dans sa lettre aux actionnaires :

« Nous avons été encouragés par la réponse initiale et sommes impatients d’innover et de développer davantage cette nouvelle source de revenus avec des fonctionnalités supplémentaires, une expansion géographique et d’autres offres dans le cadre de notre stratégie de durabilité des revenus. »

Ce qui ne donne pas beaucoup d’informations (Twitter a également noté la même chose à propos de Fleets dans sa mise à jour du premier trimestre), mais il est également probablement trop tôt pour le dire à ce stade, l’offre n’étant disponible que le mois dernier.

De plus, si vous vous demandez pourquoi Twitter a récemment inséré plus d’invites de sujet dans votre flux de tweets :

« Nous avons également amélioré notre capacité à connecter rapidement les gens aux meilleures conversations sur leurs intérêts en tirant mieux parti des signaux d’intégration et en introduisant des commentaires interactifs sur les Tweets thématiques dans la chronologie d’accueil. En conséquence, 41 % des nouveaux clients dans les langues prises en charge suivent désormais les sujets lors de leur inscription, avec une moyenne d’environ 14 sujets chacun. »

Les Topics s’efforcent donc d’améliorer la découverte de contenu Twitter, ce qui pourrait aider à maximiser l’engagement. Cela dit, Twitter a noté récemment qu’il réduisait la fréquence des invites de sujet dans le flux après les plaintes des utilisateurs.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une forte mise à jour de Twitter, même si elle bénéficie d’un ralentissement au deuxième trimestre 2020, en termes de comparaison en glissement annuel. Je ne sais pas dans quelle mesure elle positionne l’entreprise pour atteindre son objectif de 123 millions d’utilisateurs supplémentaires d’ici 2023, mais ses chiffres de revenus semblent être sur la bonne voie et vont dans la bonne direction.