Twitter rachète (et ferme) Quill, concurrent de Slack

En février, . a annoncé le lancement d’un concurrent de Slack axé sur la concentration, appelé Quill. Aujourd’hui, Twitter met Quill sous son aile, et l’application de chat pour les équipes telle qu’elle existe aujourd’hui n’existera plus.

Quill a annoncé la nouvelle de l’acquisition de Twitter dans un article de blog :

Nous avons lancé Quill dans le but d’améliorer la qualité de la communication humaine. Nous pensons que les outils que nous utilisons pour communiquer aujourd’hui ne sont pas les meilleurs possibles. Avec Twitter, nous continuerons à poursuivre notre objectif initial : rendre la communication en ligne plus réfléchie et plus efficace pour tous.

Les utilisateurs de Quill ont maintenant quelques jours pour exporter les messages de l’équipe avant que le service n’efface son serveur le samedi 11 décembre. Dans une FAQ répertoriée sous l’annonce, la société fournit aux administrateurs des étapes pour exporter les messages de l’équipe depuis Quill et les importer dans Slack. Cependant, les messages directs ne sont pas exportables.

Bien que je n’aie jamais eu le temps d’essayer Quill moi-même, je suis intrigué par ce que l’acquisition signifiera pour Twitter en tant que service de communication à l’avenir.

« Nous avons hâte de vous montrer sur quoi nous allons travailler ensuite », a déclaré Quill à la fin de son annonce.

