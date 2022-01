Twitter rachète une participation minoritaire dans la société de publicité numérique Aleph

Twitter Inc a pris une participation minoritaire dans Aleph Group Inc, a annoncé mardi la société de publicité numérique alors qu’elle cherche à devenir publique aux États-Unis.

Aleph n’a révélé aucune condition financière de l’investissement, mais a déclaré que l’achat de participation par Twitter aiderait l’entreprise à étendre sa plate-forme technologique éducative.

Axé sur les marchés émergents, Aleph, qui aide les grandes plateformes numériques à se connecter avec les annonceurs et les clients, compte Meta Platforms Inc, Spotify Technology SA et LinkedIn, propriété de Microsoft Corp, parmi ses clients.

Malgré de vastes perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont retardé l’arrivée des produits dans les rayons et une répression de la confidentialité des utilisateurs par Apple Inc qui, selon beaucoup, perturberait la publicité mobile, les marques ont continué à faire de la publicité en ligne.

Fondée en 2005 sous le nom d’IMS Internet Media Services, Aleph était évaluée à 2 milliards de dollars l’année dernière après que la société de capital-investissement CVC Capital Partners a acheté une participation d’une valeur de 470 millions de dollars.

Aleph avait déposé confidentiellement un premier appel public à l’épargne aux États-Unis en octobre.

La société fintech latino-américaine MercadoLibre Inc fait également partie des investisseurs d’Aleph, ayant pris une participation d’une valeur de 25 millions de dollars en août de l’année dernière.

