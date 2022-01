Twitter réagit à la proposition Verzuz de Kodak Black à Jay-Z

Kodak Black a tweeté qu’il aimerait faire une bataille de Verzuz avec Jay-Z étant donné que certaines conditions sont remplies. Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à réagir.

Le rappeur a fait cette annonce des semaines après que l’artiste de « Run This Town » a affirmé qu’il n’y avait personne qui puisse le battre dans la série.



Kodak Black dit qu’il fera un Verzuz avec Jay-Z

Kodak Black a annoncé qu’il aimerait participer à la bataille de Verzuz avec le rappeur, auteur-compositeur et directeur du disque Jay-Z.

« Je ferai un contre-esprit Jay Z », a écrit Kodak Black dans un article sur Twitter. « ‘ SI’ il gagne, il obtient 15 % de mon catalogue ! »

Cependant, il a déclaré que s’il devait gagner la bataille, il voudrait décrocher un rôle particulier avec le label de Jay-Z.

« Je gagne, il me fait vice-président de la nation roc », a ajouté Kodak Black.

La populaire série de webémissions a présenté des artistes tels que Ja Rule, John Legend, Rick Ross, French Montana, entre autres.

Je ferai un versus wit Jay Z 😈 « SI » il gagne il aura 15% de mon catalogue ! Je gagne il me fait vice-président de roc nation 🤷‍♂️ – Kodak Black (@KodakBlack1k) 4 janvier 2022

Les utilisateurs de Twitter réagissent

La proposition du rappeur à Jay-Z a attiré beaucoup d’attention sur Twitter, de nombreux utilisateurs partageant une gamme de réactions différentes.

« Vous devez oublier que Jay a écrit l’une des chansons les plus emblématiques de la côte ouest de tous les temps », a réagi un utilisateur.

« Si vous gagnez, il vous laissera peut-être dîner avec lui », a tweeté quelqu’un d’autre.

« Je ne sais même pas comment ils jugent le vainqueur de Verzuz, ce n’est pas un système auquel je ne pense pas », a ajouté quelqu’un d’autre.

Qu’est-ce que Jay-Z a dit à propos de faire une bataille de Verzuz?

Le rappeur a évoqué la possibilité de participer à une bataille de Verzuz lors d’une récente conversation sur Twitter Spaces.

Et Jay-Z est très confiant qu’il peut gagner car il a affirmé que personne ne peut rivaliser avec lui sur scène grâce à son hit freestyle ‘Grammy Family’.

« Personne ne peut monter sur cette scène avec moi. Ce n’est pas une chance en enfer que quiconque puisse monter sur cette scène avec moi », a déclaré Jay-Z dans l’interview.

« Tu dois te tenir devant le live ‘Grammy Family Freestyle’ ? Personne ne m’a jamais vu jouer ça, tu dois te tenir devant ça ? Cela n’arrivera jamais.

