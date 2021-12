Twitter réagit à un jeu relativement lourd

Le jeu Army-Navy est l’une des meilleures traditions de tout le football universitaire. Il est connu pour sa passion, son apparat, son patriotisme et, surtout, son penchant pour la course au ballon.

Les deux académies de service se vantent tristement d’infractions à triple option, ce qui se traduit généralement par le fait de garder le ballon au sol et hors des airs autant qu’il est humainement possible (pensez à la performance du Monday Night Football de Mac Jones chaque week-end). Au début du match Armée-Marine 2021, les offensives au sol des deux équipes se sont classées parmi les 10 meilleures, avec les Black Knights au n ° 2 avec une moyenne de 301,2 verges au sol par match et les Midshipmen au n ° 7 avec une moyenne de 228,2 verges. L’armée est également entrée dans ce match avec les touchés les plus précipités (43) parmi les équipes FBS.

Mais le match Army-Navy de cette année était une autre histoire.

Au lieu de donner un aperçu direct de ce à quoi ressemblait le football avant l’invention de la passe avant, les deux équipes ont essentiellement adopté une approche de raid aérien, par rapport à leur production de passes habituelle.

Le quart-arrière de la marine Tai Lavatai a tenté six passes respectables, tandis que le quart-arrière de l’armée Christian Anderson a lancé un impensable 15 (il en a même complété sept). C’est essentiellement la triple option équivalente au duel universitaire entre Baker Mayfield et Patrick Mahomes, dans lequel les deux quarts se sont combinés pour près de 1 300 verges sur 124 tentatives en 2016.

Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c’est que – en particulier pour une paire d’équipes qui ont connu un succès offensif presque exclusivement lors de l’exécution du ballon – cela a semblé fonctionner. Lavatai a récolté en moyenne 13,7 verges par tentative, tandis qu’Anderson a en moyenne une moyenne pire mais toujours respectable de 7,2 par tentative. Cependant, l’efficacité a battu le volume dans celui-ci, alors que la Marine a remporté une victoire surprise de 17-13 pour remporter son deuxième trophée du secrétaire au cours des trois dernières années.

Les Midshipmen ont terminé une saison de 4-8 sur une bonne note, tandis que les Black Knights tombent à 8-4 après une conclusion décevante à ce qui était par ailleurs une excellente saison.

Nous aurions pu avoir un aperçu de la nouvelle ère du football des académies de service, mais tout le monde n’était pas satisfait du changement. Les réponses à un jeu relativement lourd ont suscité des réponses mitigées sur Twitter, allant de l’excitation curieuse à la rage en passant par les blagues.