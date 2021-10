Twitter réagit au fait que Kyle Orton soit qualifié de légende du football

Le compte Twitter de la NFL sur CBS a informé les utilisateurs lundi que l’ancien quart-arrière compagnon Kyle Orton est en fait une «légende» du football.

Au cours d’une carrière de neuf ans dans la NFL, Orton a accumulé un record extrêmement moyen de 42-40 et a lancé pour un peu plus de 18 000 verges et 101 touchés par la passe. Il n’est jamais apparu dans un match de séries éliminatoires.

L’impulsion pour le tweet bizarre était Tom Brady lancer pour sa 602e carrière en saison régulière en passant un touché dimanche. En réponse, la NFL sur CBS a voulu montrer à quel point cette statistique est folle en la comparant aux totaux TD d’une poignée de quarts légendaires tels que John Elway et Joe Montana, qui ont jeté pour moins de la moitié de leur carrière.

Comme certains utilisateurs de Twitter l’ont noté, l’inclusion d’Orton sur cette liste pourrait très bien être un stratagème de la NFL sur l’équipe des médias sociaux de CBS pour renforcer l’engagement du tweet. Si c’est le cas, mission accomplie.

Pour mettre le 602 Pass TD de Tom Brady en perspective, c’est plus que DOUBLER les montants en carrière de ces légendes : John Elway (300)

Joe Montana (273)

Steve Young (232)

Terry Bradshaw (212)

Kurt Warner (208)

Troy Aikman (165)

Kyle Orton (101) pic.twitter.com/I64iuTMWya – NFL sur CBS 🏈 (@NFLonCBS) 25 octobre 2021

Au moment d’écrire ces lignes, les 101 passes de touché d’Orton sont bonnes pour la 139e place sur la liste de tous les temps. Il ne laisse place qu’à d’autres légendes apparemment encore plus légendaires telles que Blake Bortles, Matt Cassel, Chris Miller (tu ne te souviens même pas de lui, n’est-ce pas ?), et un type nommé Tobin Rote qui a joué à l’époque du casque en cuir.

Les réactions sur Twitter étaient prévisibles, voire amusantes :

C’est le genre de merde insidieuse que font les gestionnaires de médias sociaux de nos jours. Ils ont appelé Kyle Orton une légende juste pour les tweets de citations incrédules et ici je joue directement entre leurs mains. Diabolique. https://t.co/eTneLQIZdX – Alex Jacob (@whoisalexjacob) 25 octobre 2021

Prime Gus Johnson appel de la passe de touché d’Orton à la pointe folle de 2009 :

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com