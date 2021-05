Twitter reconnaît les biais dans un algorithme d’image

Twitter fonctionne sur l’option d’annuler les tweets publiés 1:05

(Entreprise CNN) – Twitter a en grande partie abandonné un algorithme de recadrage d’image après avoir déterminé que le système automatisé était biaisé. Certains utilisateurs se sont plaints qu’ils préféraient afficher des images de personnes blanches dans les aperçus de tweet.

Dans un article de blog mercredi, Rumman Chowdhury, directeur de l’ingénierie logicielle pour l’équipe d’éthique, de transparence et de responsabilité de l’apprentissage automatique de Twitter, a écrit que la société avait conclu que l’algorithme était biaisé après l’avoir testé pour les préjugés basés sur le sexe et la race. Le message et un article de recherche qui l’accompagne expliquent en détail comment le système d’écrêtage a favorisé les Blancs par rapport aux Noirs et les femmes aux hommes, par exemple, lorsqu’il a été testé sur des images liées au hasard de personnes de races et de sexes différents.

La conclusion de Twitter intervient des mois après que la société a déclaré qu’elle étudierait l’algorithme et constitue un autre exemple de la façon dont les biais peuvent infiltrer les systèmes informatiques destinés à effectuer des tâches pour lesquelles les humains sont généralement exceptionnellement bons.

«Nous avons envisagé des compromis entre la vitesse et la cohérence de la coupe de cheveux automatisée avec les risques potentiels que nous avons constatés dans cette recherche», a écrit Chowdhury. “L’une de nos conclusions est que tout sur Twitter n’est pas un bon candidat pour un algorithme et dans ce cas, comment recadrer une image est une décision que les gens prennent mieux.”

Changements après réclamations

En mars, Twitter a commencé à tester une nouvelle façon d’afficher une image complète, plutôt qu’une version d’aperçu recadrée automatiquement, sur les appareils mobiles lorsqu’un utilisateur a tweeté une seule image. La société a déclaré qu’après avoir reçu des commentaires positifs, elle a déployé la fonctionnalité à tous ses utilisateurs iOS et Android en mai. (Cependant, il centre les images extrêmement longues ou larges.)

Un porte-parole de Twitter a déclaré mercredi à CNN Business que le changement concernait d’abord l’application mobile Twitter, car c’est ainsi que la plupart des gens tweetent et regardent les images.

Lorsque l’algorithme de recadrage d’image était en place, chaque fois qu’un utilisateur publiait une image sur Twitter, le système automatisé recadrerait une version d’aperçu de cette image que les téléspectateurs verraient avant de cliquer sur l’image en taille réelle. Twitter a déclaré dans un article de blog en 2018 qu’il utilisait auparavant la détection des visages pour aider à déterminer comment recadrer les images pour les aperçus.

Cependant, le logiciel de détection de visage était sujet aux erreurs. La société a abandonné cette approche et a plutôt concentré son logiciel sur ce que l’on appelle la «proéminence» dans les images, ou le domaine jugé le plus intéressant pour une personne qui regarde la situation dans son ensemble. La proéminence est étudiée en suivant ce que les gens regardent; Nous avons tendance à nous intéresser à des choses comme les personnes, les animaux et les textes, par exemple.

Les critiques

En septembre dernier, la société a été invitée à étudier son approche algorithmique du recadrage des images après avoir été critiquée dans de nombreux tweets.

Parmi ceux-ci, il y avait l’utilisateur @bascule, qui le 19 septembre a tweeté: “Tenter une expérience horrible … Lequel va choisir l’algorithme Twitter: Mitch McConnell ou Barack Obama?” Avec ses mots, il y avait deux longues images rectangulaires.

Il a expliqué que le premier consistait en une photo du chef de la majorité au Sénat américain McConnell en haut, qui est blanche, avec un fin rectangle blanc au milieu, et une photo de l’ancien président Obama, qui est une personne noire, à la bas. Le second présentait le contraire, avec Obama en haut et McConnell en bas. Avec l’algorithme de recadrage d’image de Twitter en cours d’utilisation, les versions de son aperçu, qui sont côte à côte, ne montrent que McConnell.

Un jour plus tôt, un autre utilisateur de Twitter @colinmadland a remarqué un résultat d’aperçu similaire lorsqu’il a posté une photo qui, selon lui, se montrait, un homme blanc, à côté d’une photo d’un homme noir avec qui il a assisté. L’aperçu Twitter a été configuré par défaut pour n’afficher que l’homme blanc.

En réponse à @bascule à l’époque, la société a tweeté qu’elle n’avait vu aucune preuve de préjugé racial ou de genre lors des tests avant de lancer la fonction de prévisualisation, mais a déclaré qu’elle enquêterait s’il y avait des problèmes avec l’algorithme de découpage.

Le meilleur

Dans le blog Twitter de mercredi, Chowdhury a écrit que s’éloigner de l’utilisation d’un algorithme pour recadrer les images réduit la dépendance de l’entreprise à l’apprentissage automatique (une technique d’intelligence artificielle dans laquelle un ordinateur apprend en analysant les données) “pour une fonction que nous convenons est la meilleure effectuée par des personnes qui utilisent nos produits. “

Le porte-parole de Twitter a déclaré que la société prévoyait de télécharger l’algorithme de recadrage d’images sur le site Web Twitter.com dans les mois à venir. L’algorithme est également utilisé de deux autres manières, par exemple lorsqu’une personne tweete plusieurs images; le porte-parole a déclaré que Twitter travaillait également sur des améliorations pour ces utilisations.