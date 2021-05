Twitter réduira de 20% les espaces – en plus des frais d’application iOS / Android

Plus tôt ce mois-ci, Twitter a officiellement permis aux utilisateurs comptant 600 abonnés ou plus de commencer à héberger des conversations audio en direct via Spaces. Maintenant, il est apparu que la plate-forme de médias sociaux, âgée de 15 ans, réduira de 20% les revenus des Spaces payants, en plus des frais des applications iOS et Android.

Le déploiement tant attendu de Spaces est le dernier d’une série de mouvements de plates-formes (médias sociaux et autres) qui cherchent à reproduire le succès de Clubhouse, que Twitter aurait envisagé d’acheter pour 4 milliards de dollars.

Facebook teste un clone de Clubhouse appelé Hotline, par exemple, avec des salles audio en direct qui devraient faire leurs débuts cet été. De plus, Spotify a acquis fin mars le concurrent de Clubhouse Locker Room, soulignant les plans visant à étendre le service d’environ sept mois en «une expérience audio en direct améliorée», tandis que le géant arabe du streaming Anghami a récemment lancé Live Radio.

Et en ce qui concerne les spécificités financières et logistiques associées aux Spaces payants de Twitter, des points de vente tels qu’Android Central ont annoncé que la société prendrait une réduction de 20% de tous les revenus. Cependant, l’entreprise basée à San Francisco ne percevra cette commission qu’après avoir soustrait les frais considérables de Google Play Store et la commission très controversée de l’App Store d’Apple, qui sont toutes deux de 30%.

En passant, Google facture aux développeurs 15% sur leur premier million de dollars par an, tandis qu’Apple facture aux développeurs le taux réduit de 15% uniquement s’ils ont gagné moins de 1 million de dollars au cours de l’année civile précédente.

À l’avenir, il sera intéressant de voir comment ce point aura un impact sur les créateurs et les utilisateurs de Spaces ayant reçu des billets, en particulier en ce qui concerne ce qu’ils se sentent à l’aise de charger et de payer pour des expériences audio en direct, respectivement. Il convient également de garder à l’esprit les nombreux podcasts disponibles aujourd’hui, les offres audio en direct susmentionnées d’autres sociétés et la réémergence du divertissement basé sur la foule.

Twitter commencerait à accepter les candidatures d’utilisateurs qui souhaitent facturer l’accès aux événements Spaces, un programme pilote aux États-Unis devant précéder un lancement plus large. De plus, les créateurs potentiels d’espaces avec des billets devront avoir organisé au moins trois événements Spaces au cours des 30 jours précédents, être âgés de 18 ans ou plus, compter 1000 abonnés ou plus sur Twitter et s’inscrire auprès de Jack Dorsey’s Square pour recevoir une compensation.

Bien que les pourparlers de rachat de Clubhouse précédemment mentionnés par Twitter aient échoué, cette dernière entité – qui n’est devenue disponible pour les fans qu’en avril 2020 – a débuté 2021 en collectant 100 millions de dollars pour une valorisation de 1 milliard de dollars. De plus, Clubhouse (qui était disponible uniquement sur les appareils iOS) a déployé ce mois-ci une application Android et a révélé qu’il financerait 50 émissions audio (sous la forme d’une allocation de 5000 $ par mois pendant trois mois) via son programme Creators First. .

Enfin, les avocats de la confrontation très médiatisée dans la salle d’audience entre Apple et le propriétaire de Fortnite Epic Games, centrés sur les frais de l’App Store de l’ancien, ont commencé à présenter leurs arguments finaux aujourd’hui.