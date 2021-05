Twitter relance son programme de vérification pour tous les utilisateurs

Twitter relance aujourd’hui son programme de vérification pour tous les utilisateurs. Après avoir entendu les commentaires de sa communauté sur ce qu’ils pensent que devraient être les critères d’éligibilité à la vérification, le programme est à nouveau ouvert. Voici tout ce que vous devez savoir.

Twitter se concentre sur trois objectifs principaux: la transparence, la crédibilité et la clarté pour la vérification sur la plateforme. Le réseau social dit que pour être vérifié, l’utilisateur doit être remarquable, authentique et actif, car c’est ce que les autres utilisateurs attendent de ces types de comptes. Le compte doit également avoir un profil complet, ce qui signifie que vous devez avoir un nom de profil, une image de profil et une adresse e-mail confirmée ou numéro de téléphone à vérifier.

Pour l’instant, il existe six catégories énumérées ci-dessous qui sont qualifiées pour la vérification:

Gouvernement Entreprises, marques et organisations Organisations de presse et journalistes Divertissement Sports et jeux Activistes, organisateurs et autres personnes influentes

À partir de cet été, les scientifiques et les universitaires seront également éligibles en tant que catégorie qualifiée pour la vérification. Des chefs religieux seront également ajoutés plus tard cette année.

Pour le moment, si vous souhaitez demander à Twitter de vous vérifier, accédez simplement à l’onglet Paramètres du compte de votre application iPhone. Le réseau social dit que si vous ne voyez pas cette mise à jour immédiatement, ne vous inquiétez pas. Il se déploie progressivement pour tout le monde au cours des prochaines semaines.

Tous les utilisateurs de Twitter pourront demander une vérification une fois tous les 30 jours environ. La méthode de vérification comprend, outre les six catégories, une vérification d’identité, comme un site Web officiel, une adresse e-mail et une pièce d’identité émise par le gouvernement. La société affirme que tous les processus de vérification seront gérés par une équipe humaine et que, selon le nombre d’applications reçues par la plate-forme, cela peut prendre de une à quatre semaines.

Les utilisateurs déjà vérifiés resteront tels quels. Twitter introduit de nouvelles directives destinées à encourager des conversations saines pour l’amélioration de la communauté Twitter dans son ensemble, à savoir:

Donnez l’exemple Tweeter aux autres comment vous voulez être tweeté Servez la conversation publique avec authenticité, respect et considération.

Quelle est la prochaine planification de Twitter?

Twitter dit qu’elle travaille actuellement à la refonte de la page de profil de l’utilisateur, qu’elle n’a pas mise à jour depuis 2014. La société travaille sur un onglet “À propos” qui contiendra les pronoms de l’utilisateur si le compte a également confirmé son adresse e-mail ou son numéro de téléphone. comme le badge Traducteur qui se trouve actuellement à côté de son @.

Outre la vérification, Twitter étiquettera les robots à partir de juillet. Par exemple, les robots utilisés pour vérifier la météo ou pour planifier votre vaccination recevront une étiquette spéciale pour aider les utilisateurs à comprendre qu’il s’agit de comptes de confiance.

L’entreprise travaille également sur un compte Memorial, qui sera lancé plus tard cette année.

FAQ sur le programme de vérification Twitter

Pourrai-je être vérifié? Vous devez répondre aux critères de l’une des six catégories répertoriées par Twitter. En savoir plus sur sa politique de vérification ici.

Qu’est-ce qui m’empêche d’être vérifié? Si vous avez enfreint une règle Twitter au cours des 12 derniers mois ou si votre compte a été verrouillé pendant sept jours, vous devez attendre un an pour demander une vérification.

Une fois que j’ai demandé la vérification, combien de temps faudra-t-il pour recevoir des nouvelles de Twitter? Une à quatre semaines.

Pourquoi ne fait pas l’onglet de vérification apparaît-il dans mes paramètres? Twitter vient de déployer ce programme, cela peut prendre quelques semaines pour apparaître pour tout le monde.

Je suis vérifié, dois-je présenter une nouvelle demande? Si vous êtes déjà vérifié, vous n’avez rien à faire.

Pourquoi le compte «X» est-il vérifié? Il correspond aux critères de l’une des six catégories répertoriées par Twitter et est remarquable, authentique et actif.

Je ne pense pas que le compte «X» doive être vérifié, que puis-je faire? Twitter n’a pas de bouton «rapport» pour les comptes que les gens ne pensent pas devoir être vérifiés, mais la société affirme que tous les comptes doivent suivre ses règles.

Twitter prévoit également de vérifier davantage d’utilisateurs dans le monde. La société a indiqué qu’il y a des pays où plus de personnes sont vérifiées que d’autres, et elle prévoit de changer cela avec ce nouveau programme.

