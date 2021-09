Twitter rend les photos et les vidéos plus « immersives » dans un nouveau test

in

Twitter teste une nouvelle expérience qui met davantage l’accent sur les photos, les GIF et les vidéos dans la chronologie. Les tweets des médias apparaissent désormais bord à bord dans le nouveau test, tout comme le format d’affichage d’Instagram.

La conception expérimentale offre une manière plus immersive de visionner des photos et des vidéos. Twitter dit que cela fait partie d’un effort visant à améliorer la façon dont il affiche les tweets textuels et multimédias sur la plate-forme.

Nous poursuivons notre travail pour améliorer la façon dont vous visualisez les Tweets et toutes les formes de médias sur Twitter. Aujourd’hui, nous commençons à tester une chronologie plus immersive dans laquelle des photos, des vidéos et des Tweets avec du texte couvrant la largeur de votre écran ne laissant aucune marge.

La conception bord à bord de Twitter supprime les marges des deux côtés d’une photo ou d’une vidéo. Cela signifie que votre tweet s’étendra sur toute la largeur de la timeline, ce qui le rendra plus immersif.

Actuellement, les photos et les vidéos sont flanquées d’espaces vides à l’intérieur de la boîte de tweet. Pour obtenir une vue pleine largeur du matériau, vous devrez appuyer dessus. La dernière expérience utilise l’espace vacant en donnant plus de place aux tweets des médias dans la chronologie.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le test actuel est la dernière tentative de Twitter pour modifier la façon dont il affiche les médias dans la chronologie. En mai, il a déployé une vue plus large des images pour mieux représenter leur contenu sans avoir besoin de recadrage.

Pour l’instant, le nouveau test est déployé sur un groupe limité d’utilisateurs de Twitter sur iOS. Vous pouvez le voir en action dans le tweet ci-dessous :

Test en cours sur iOS : Des tweets bord à bord qui s’étendent sur toute la largeur de la timeline pour que vos photos, GIF et vidéos aient plus d’espace pour briller. pic.twitter.com/luAHoPjjlY – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 7 septembre 2021

La plateforme de microblogging n’a pas précisé quand ni si elle avait l’intention de rendre la nouvelle expérience largement disponible. Cependant, les utilisateurs se plaignent déjà du changement, malgré le fait qu’il en soit encore à ses débuts.

Cela dit, la chronologie de bout en bout devrait toucher davantage d’utilisateurs au-delà du domaine iOS si le test s’avère encourageant. Cependant, on ne sait pas quand les tweets pleine largeur arriveront sur certains des meilleurs téléphones Android.