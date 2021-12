Twitter ressemblera davantage à TikTok avec cette nouvelle fonctionnalité que vous avez copiée

Jack Dorsey a quitté Twitter et la plateforme entame une nouvelle ère avec de nouvelles fonctionnalités pour rester pertinente. Cependant, cette innovation passe par la même chose que font tous les réseaux sociaux, se copier jusqu’à ce qu’ils se ressemblent tous. Pour cette raison, ils testent une nouvelle fonctionnalité avec laquelle Twitter va ressembler beaucoup à l’application à la mode, TikTok. On vous dit en quoi ça consiste.

Dès qu’un réseau social fait sortir quelque chose de nouveau qui réussit, tout le monde court pour le copier. Twitter, notamment, est toujours un peu en retard et a déjà tenté de cloner Instagram Stories avec ses Fleets. Ce qui est vrai qu’Instagram a d’abord copié Snapchat avec ça, mais c’est la dynamique générale de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.

Ils appellent cela l’innovation, mais en réalité, il s’agit de regarder ce que fait la personne suivante et de lancer sa propre version, comme lorsque nous avions un examen en classe.

Poursuivant la même dynamique, Twitter essaie maintenant quelque chose de nouveau qui, en réalité, est ancien, car il s’agit de copier l’expérience que vous avez avec TikTok, sans aucun doute, le réseau social le plus en vogue en ce moment.

Nouvelle page de recherche de Twitter, copiant le flux vidéo TikTok

Cette nouvelle fonctionnalité est basée sur un redéfinition de la page de recherche, ou comme ils l’appellent, « Explorer ».

L’objectif est le transformer en flux vidéo, où de courtes vidéos avec l’actualité, l’événement ou la tendance dont on parle ressortent en plein écran.

* vérifie l’onglet Explorer * S’il a l’air différent, alors vous êtes dans notre dernier test : une nouvelle expérience Explorer pour vous aider à découvrir le meilleur contenu tendance. Disponible dans certains pays pour certains d’entre vous qui utilisent Twitter en anglais sur Android et iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 8 décembre 2021

Conscients du pouvoir addictif de ce format et du succès de TikTok à garder les gens accrochés de cette manière, ils privilégient cette vidéo en faveur d’images ou de liens vers des actualités écrites.

Ce sera un coup dur pour les médias qui n’utilisent pas ce format, même si les créateurs et les marques s’adapteront probablement bientôt. Après tout, il semble que personne ne lit et tout le monde veut des pilules vidéo courtes avec les plus spectaculaires, dans un flux qui ne s’arrête pas et qui a toujours quelque chose de plus pour vous.

En fait, la nouvelle page, selon les images fournies par Twitter lui-même, aura littéralement un onglet « Pour vous ». Vous y verrez le tendances vidéo personnalisées selon les goûts que vous avez indiqués à l’algorithme, ou qu’il a détectés par lui-même.

Ainsi, la nouvelle page de recherche Twitter ressemblera de plus en plus à Instagram Reels, Youtube Shorts et Snapchat Spotlights.

Le premier de nombreux changements

Si vous aimez ça, vous avez de la chance, sinon, préparez-vous quand même. Twitter ce n’est pas le seul qui copie ce format afin d’augmenter le temps que chaque utilisateur passe dans l’application. Netflix et Spotify aussi ils font leurs propres tests.

Cela semble être le premier changement majeur sous le règne de Parag Agrawal, le nouveau PDG de Twitter.

Agrawal a déjà annoncé par mail aux salariés du réseau social que de nouveaux changements et innovations sont attendus. On verra s’ils font vraiment sortir quelque chose de vraiment nouveau ou la tendance va se poursuivre que tous les réseaux sociaux se ressemblent, jusqu’à ce qu’il en reste à peine un ou deux et que ceux qui ont le moins d’argent se rapprochent.