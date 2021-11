Twitter restreint la vidéo de parodie d’anime du législateur républicain de lui attaquant AOC, Biden

Twitter a restreint un tweet publié lundi soir par le représentant républicain de l’Arizona, Paul Gosar, présentant une vidéo parodie d’anime de lui attaquant le président Joe Biden et la représentante démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez.

Gosar a tweeté une vidéo dimanche soir parodiant le générique d’ouverture de l’émission d’anime populaire « Attack on Titan », dans laquelle son visage et ceux de Biden et Ocasio-Cortez ont été montés sur les personnages de l’émission. Dans une séquence, le personnage de Gosar, armé de deux épées, attaque les personnages d’Ocasio-Cortez et de Biden.

Twitter a restreint le partage de la vidéo, qui avait rassemblé 3,3 millions de vues vendredi matin, en désactivant les retweets, les likes et les réponses, ne laissant que les tweets de citation activés pour la vidéo. La société de médias sociaux a publié une étiquette d’avertissement sur le tweet disant qu’il violait la politique de conduite haineuse de Twitter.

« Ce Tweet a enfreint les règles de Twitter concernant les comportements haineux. Cependant, Twitter a déterminé qu’il pourrait être dans l’intérêt du public que le Tweet reste accessible », indique l’étiquette d’avertissement.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation. Un porte-parole de Twitter a déclaré à Axios que le tweet « viole notre politique de conduite haineuse ».

« Comme d’habitude avec cet avis, les engagements avec le Tweet seront limités », a déclaré le porte-parole.

Il n’est pas clair quelle partie des directives de conduite haineuse de Twitter la vidéo a violée, bien que la société de médias sociaux interdise le contenu présentant « des images représentant les autres comme moins qu’humains ».

La vidéo présentait également des images d’immigrants illégaux traversant la frontière américano-mexicaine et des parties du mur frontalier, ainsi que des images de ce qui semble être des agents de patrouille frontalière à cheval et des VTT.

Le bureau de Gosar n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

« Tout le monde a besoin de se détendre », a déclaré la directrice numérique de Gosar, Jessica Lycos, au Washington Post.

