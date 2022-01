Twitter rôtit l’attaque de Call Of Duty sur Titan Crossover

Je suis sur le point de « タタカエ » pour libérer Yatsu de cet enfer. Capture d’écran : Activision Blizzard

PlayStation a annoncé la collaboration de Call of Duty avec la série animée très populaire Attack on Titan et les fans et les joueurs d’anime les torréfient sur Twitter.

Aujourd’hui, le compte Twitter PlayStation de Sony a annoncé que Call of Duty : Vanguard et Warzone recevront une mise à jour « épique » le 20 janvier dans laquelle les joueurs pourront débloquer 10 objets sur le thème de l’Attaque des Titans.

Le prochain « bundle Levi Ackerman » porte le nom du personnage le plus populaire de l’anime. Le blog PlayStation explique plus en détail ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre dans le pack, mais les gens sur Twitter ne semblent pas partager l’enthousiasme de Sony pour la collaboration.

« Je viens de subir +800 dégâts psychiques. » « La collaboration la plus étrange que j’ai vue de ma vie. » « Ce n’est pas levi c’est parti. » « Nous avons Levi à la maison. » « Wtf LMAO. » « C’est maudit. » « LEVI MÉRITE MIEUX QUE CELA. »

Je n’irais pas jusqu’à dire que je suis un fan d’Attaque des Titans, mais en tant que personne qui a rattrapé l’anime et terminé le manga, je suis enclin à être d’accord avec ces sentiments. Mais parce que c’est mon travail et par curiosité morbide, j’ai vérifié ce qui est exactement inclus dans la collaboration AoT x CoD. Trois éléments m’ont fait rire aux éclats, me demandant comment Activision Blizzard a proposé ces interprétations des personnages de l’anime.

Lorsque je me prépare au combat, que ce soit contre des titans mangeurs d’humains ou contre un mec en ligne avec une forte probabilité de m’envoyer un message Xbox Live pas si amical, un leader inspirant peut faire toute la différence. Daniel Yatsu de CoD s’est déguisé en cosplay de Levi du corps d’enquête de Great Value, n’est-ce pas. Et si je me sentais mal à l’aise en regardant cette collaboration aléatoire et de mauvaise qualité, Yatsu a l’air absolument misérable avec la peau de Levi. Vous pourriez penser que faire tournoyer une lame tueuse de titans serait cool par défaut, mais mon homme avait l’air carrément honteux d’être là. Curieusement, le comportement de Yatsu est en quelque sorte involontairement sur la marque avec la disposition amère de Levi dans l’anime, c’est donc comme si Activision Blizzard devait essayer de rendre ce look si rebutant.

Mais les deux éléments qui m’ont absolument fait rouler étaient les noms de deux nouvelles armes à feu sur le thème de l’AoT : le légendaire SMG « Historia » et le fusil d’assaut « Ymir Curse ». Pour la vie de moi, je ne peux pas oublier le fait que CoD a nommé au hasard deux de ses armes après le couple lesbien de la distribution de soutien de la série. Choisir cette paire comme homonyme pour les nouvelles armes à feu était un choix intéressant étant donné que Sasha Blouse et Gabi Braun, les personnages AoT réellement célèbres pour l’utilisation d’armes à feu, étaient là.

Au crédit de CoD, les tempéraments des deux pistolets correspondent de manière appropriée aux attitudes et aux préférences tactiques des amoureux. Curse est conçu pour les opérateurs qui « sont fiers des tirs précis » et qui fonctionnent mieux lorsqu’ils sont montés. Les machinations intérieures de l’esprit de CoD sont une énigme.

Bien que je n’aie pas joué à un jeu Call of Duty depuis Modern Warfare 3, je peux voir une des raisons pour lesquelles Fortnite est devenu la destination privilégiée pour les événements croisés. Le style artistique cartoon de Fortnite se prête à des conceptions de personnages plus crédibles pour les croisements avec des propriétés comme Naruto. Le look hyperréaliste de CoD, en comparaison, donne simplement à la collaboration Attack on Titan un aspect bon marché et peu attrayant. Mais combattez, je suppose.