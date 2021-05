Twitter rouvre le processus de vérification de compte, vous pouvez donc demander le badge bleu sur votre profil | La technologie

Avoir un compte vérifié sur Twitter est complexe, mais maintenant que le processus est à nouveau actif, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

En 2017, Twitter a mis un terme au processus de vérification, tous les comptes méritant ce badge attendaient jusqu’à aujourd’hui. En mai 2021, le réseau social a annoncé qu’il reprendrait le processus de demande de vérification de compte pour tous ceux qui souhaitent avoir l’icône bleue sur leur profil.

Avoir un compte vérifié sur Twitter, c’est avoir obtenu la reconnaissance du réseau social, puisque Ce badge implique que votre profil est important pour des raisons telles que le fait d’être un profil d’intérêt public ou d’appartenir à une organisation notable. Oui, il y a aussi la vérification des personnes qui se consacrent aux réseaux sociaux et qui utilisent ce prix comme moyen d’identification.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui que tous les community managers demandent: vous ne pourrez pas encore éditer les tweets.

Tout le monde peut opter pour la vérification, mais Pour l’obtenir, une série d’exigences doivent être remplies. Le premier est d’avoir un profil avec de vraies données qui ont été confirmées et complétéesCela signifie qu’il doit avoir une image ou une photographie telle qu’un avatar, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et, bien sûr, un nom d’utilisateur.

La deuxième condition est que le compte ait un certain âge. Ce ne sont pas des dates qui ont été marquées, mais il a été indiqué qu’il doit s’agir d’un compte avec une activité au cours des derniers mois. Allez, cela ne vaut pas la peine de créer un compte et de demander une vérification le jour même, vous devez utiliser le réseau social pendant une période de temps prudente afin d’être un compte actif.

Suite à l’utilisation du compte, la troisième condition est d’avoir un comportement correct dans le réseau social. Cela signifie ne pas avoir enfreint les règles de la communauté, comme participer à l’intimidation ou inciter à l’intimidation. En plus de ces trois exigences, il est également nécessaire d’appartenir à un type de groupe spécifique.

Les groupes marqués par Twitter sont les suivants: gouvernement; entreprises, marques et organisations; entreprises de presse et journalistes; divertissement; sports et jeux; activistes, organisateurs et autres influenceurs. Si vous ne faites partie d’aucun de ces groupes, ne désespérez pas, Twitter a indiqué qu’au cours des prochains mois, les catégories auxquelles faire partie seront élargies.

Bien sûr, si vous entrez dans l’un de ces groupes, il vous suffit de demander une vérification en accédant à la section de configuration du profil. Pour le moment, cette section n’est pas encore activée, mais elle arrivera dans les prochaines semaines. En outre, Twitter permet d’envoyer plusieurs demandes au fil du temps. La seule condition qu’ils mettent est que ce soit un par mois.

Il sera intéressant de voir l’augmentation des profils vérifiés au fil des mois et nous espérons que Twitter ne suspendra pas à nouveau ce processus comme il l’a fait il y a près de quatre ans.