Twitter rugit de fureur contre la présidente du GOP qui blâme Biden de ne pas avoir « fermé le virus »

Travailler sur des sites comme celui-ci se durcit. Il faut quelque chose d’uniquement scandaleux, laid, malhonnête et cynique pour nous mettre vraiment en colère, et pourtant chacun d’entre nous a perçu ce tweet comme beaucoup plus scandaleux que la plupart.

Ronna McDaniel est une Romney (bien qu’elle ne partage aucune valeur familiale en ce qui concerne le rejet de Trump par Romney) et, comme on l’a dit, elle est aussi pure MAGA que possible.

Aujourd’hui, McDaniel a décidé de s’attaquer au COVID et à sa « déception » de l’échec de Biden à le fermer. C’est l’une des déclarations politiques les plus cyniques que nous ayons entendues depuis longtemps.

La principale raison pour laquelle COVID n’a pas été « fermé » était et reste Donald Trump, qui a évité les masques dès le début, est fier d’avoir ignoré le Dr Fauci à chaque tour, a souligné que la vaccination devrait être un choix personnel et, dans un interview plus tôt cette année, a déclaré sans équivoque qu’il ne recevrait pas de rappel. « Ce n’est tout simplement pas pour moi. »

Donald Trump s’est délecté du fait que ses MAGA refusent de se faire vacciner, ce qui oblige le pays à continuer de souffrir sous COVID. Les trois premiers mois de Joe Biden ont vu ses objectifs presque doublés ! Biden a fait correspondre les correctifs de la chaîne d’approvisionnement avec les personnes intelligentes de ce pays qui voulaient les vaccins. Et puis ça a ralenti, waaayyy.

Parce qu’il y en avait dans ce pays, peut-être jusqu’à un tiers, qui ne se feront pas vacciner pour une raison principale. Joe Biden et le Dr Fauci ont dit « Faites-vous vacciner ».

Donc, pour Ronna McDaniel, de sortir aujourd’hui et de blâmer Biden de ne pas avoir « fermé COVID » est l’une des choses les plus scandaleuses, cyniques et conneries à dire en tant que stratagème politique.

Biden pendant la campagne : « Je vais arrêter le virus, pas le pays. » Fauci aujourd’hui: « Nous devrons peut-être être plus restrictifs. » Biden a échoué. – Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) 17 décembre 2021

Va te faire foutre. Sérieusement, on ne dit pas ça à la légère. Elle sait exactement pourquoi Biden n’a pas « fermé » COVID et elle sait exactement pourquoi nous pourrions avoir besoin de plus de restrictions. Tant de MAGA n’ont pas été vaccinés qu’il y a maintenant une susceptibilité à une variante que ni Biden ni Fauci n’ont vu venir.

Encore une fois, va te faire foutre, Ronna. Et nous réservons cette déclaration uniquement aux occasions les plus méritantes de nos jours.

Twitter était plutôt énervé :

Nous ne sommes pas le problème, Ronna. Votre désir de continuer à nourrir la foule de ces ordures pour sauver votre travail tue vos électeurs. Le pire, c’est que tu le sais. pic.twitter.com/q4wq0UOROQ – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 18 décembre 2021

Depuis sa prise de fonction, près de 6 millions d’emplois ont été créés, plus de 200 millions d’Américains sont entièrement vaccinés et les demandes de chômage sont les plus faibles en moyenne depuis 1969.

Alors tu sais chut. — Trev’s Twits 🇬🇧 orthographes 😷 🎸 RN MCFC (@trevormfisher) 17 décembre 2021

pic.twitter.com/AeqDh9Zn22 – Alan Black (@zerfalle) 18 décembre 2021

Penser que l’administration Trump a fait du bon travail dans la gestion de covid est insensé : ils ont dissous l’équipe d’intervention précoce, mutilé les voyages de fermeture de la Chine / de l’Europe, ont pris le pied sur les tests et les EPI, l’ont politisé / ont donné la priorité aux États rouges, ont propagé de la désinformation et des virus, puis tous l’ont attrapé – Luke Zaleski (@ZaleskiLuke) 18 décembre 2021

Il est impossible pour les gens normaux de commencer même à traiter la réalité maléfique que Trump et Kushner et Pence et d’autres membres de l’administration ont activement mal géré la pandémie pour punir les États bleus et essayer de l’empêcher de nuire à la campagne de Trump. Qu’ils ont menti et l’ont répandu – Luke Zaleski (@ZaleskiLuke) 18 décembre 2021

C’est difficile d’arrêter un virus quand tout un groupe était du côté du putain de virus et ne peut pas foutre le corail de la bête anti-vax qu’ils ont déchaînée. – JerJerBear MSW (@JeremyStrongCo) 17 décembre 2021

