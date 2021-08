Twitter rugit sur les critiques de Ted Cruz à l’encontre de Clarrisa Ward portant une burqa faisant un reportage sur l’Afghanistan .

“Au moins, Clarissa Ward ne s’est pas enfuie à Cancun quand les choses sont devenues difficiles.”

Il est probable que tout le monde a, à un moment de sa vie, envisagé le danger auquel les journalistes américains sont confrontés lorsqu’ils travaillent à l’étranger, affectés dans des zones de non-droit où il pourrait être considéré comme un prix de capturer un Américain bien connu, comme un journaliste de CNN. Oui, CNN achète probablement une sorte d’appareil de sécurité pour les entourer (nous espérons bien qu’ils le feront), mais il n’y a aucun moyen concevable que ce soit plus d’une ou deux personnes. En d’autres termes, pas assez pour un groupe dur qui a l’intention de remporter son « prix ».

Clarissa Ward est à peu près aussi haut que possible en ce qui concerne les «prix» américains en attente d’être capturés par un groupe qui pourrait aimer que quelqu’un «échange» sur la route. Il y a peut-être eu un moment où revendiquer la citoyenneté américaine protégeait nos citoyens à l’étranger, la peur des représailles était et est toujours réelle. Mais l’époque de la sécurité assurée est révolue depuis longtemps.

Cela doit être effrayant comme l’enfer et ceux d’entre nous ici, qui commentent les nouvelles, reconnaissent qu’ils sont à un autre niveau et à un niveau supérieur. Alors pourquoi est-il si difficile pour Ted Cruz de comprendre qu’un journaliste dans une zone de guerre voudrait faire tout son possible pour « se fondre » et ne pas offenser la nouvelle « autorité » qui pourrait trouver un journaliste de CNN utile :

Y a-t-il un ennemi de l’Amérique pour qui @CNN NE SERA PAS pom-pom girl ? (En burqa obligatoire, pas moins.) https://t.co/9O6pe8yROM – Ted Cruz (@tedcruz) 16 août 2021

Il faut beaucoup de conneries et beaucoup d’audace pour que Ted parle de CNN qui encourage les talibans ou les forces anti-américaines. Et puis de rappeler la burqa. Voyons Ted aller là-bas en costume-cravate, sans protection militaire américaine. Le tweet de Ted ne s’est pas bien passé du tout :

CNN avait le dos de son journaliste :

Plutôt que de s’enfuir à Cancun dans les moments difficiles, @clarissaward risque sa vie pour dire au monde ce qui se passe. C’est ce qu’on appelle la bravoure. Au lieu de RTing la phrase trompeuse d’un théoricien du complot, peut-être que votre temps serait mieux dépensé à aider les Américains en danger. – CNN Communications (@CNNPR) 16 août 2021

Unissons-nous autour de ce sur quoi nous pouvons nous mettre d’accord : la haine de Ted Cruz. – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 16 août 2021

Clarissa Ward : Littéralement risque sa vie pour rapporter depuis le sol une situation extrêmement dangereuse et chaotique. Ted Cruz : Hightails à Cancun après que sa maison ait perdu l’électricité pendant quelques jours. https://t.co/OvWhs3FHsw – Justin Baragona (@justinbaragona) 16 août 2021

Excusez-moi, je voudrais signaler un meurtre. @CNNPR vient de démolir @tedcruz. pic.twitter.com/F0JTMxzeMm – Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) 16 août 2021

L’équipe de communication de CNN a rappelé au sénateur du Texas Ted Cruz que sa correspondante Clarissa Ward apportait des nouvelles au monde au lieu de “s’enfuir à Cancun dans les moments difficiles”. https://t.co/jZhNjQhLHQ # via @HuffPostPol – julie k. brun (@jkbjournalist) 17 août 2021

Pour énoncer l’évidence : @clarissaward > @tedcruz. – Bill Kristol (@BillKristol) 16 août 2021

U, @tedcruz souhaite que tu sois aussi courageux que @clarissaward🤨 Tu as déjà démontré à quel point tu es un lâche abject face à un bouffon rival politique qui a insulté ta famille. Au lieu de te lever, tu lui as embrassé le cul et tu t’es exposé comme un lâche pleurnichard. https://t.co/zdIsUPpR8o https://t.co/DxTPrAJkhY – Tara Setmayer (@TaraSetmayer) 16 août 2021

Ouais, ça ne s’est pas bien passé.

