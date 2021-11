Twitter se concentre sur la sécurité de la marque, car il essaie de sécuriser les conversations pour développer la confiance entre les annonceurs

Twitter a introduit des « invites » en mai 2021 pour encourager les utilisateurs à examiner les réponses nuisibles ou offensantes

Alors que les annonceurs sont de plus en plus prudents en matière de sécurité de la marque, Twitter prétend adopter une approche holistique pour renforcer la confiance avec les annonceurs. La plate-forme de médias sociaux prétend innover dans trois domaines clés, notamment les produits, les politiques et les partenariats. « La sécurité de la marque ne concerne pas seulement les marques, mais également les personnes. Il s’agit de protéger les conversations publiques et les personnes qui ont des conversations. Lorsque nous nous concentrons sur la sécurité des personnes, nous protégeons également les marques contre les dommages à la réputation liés au soutien de choses comme la haine, les abus et la désinformation avec leurs dollars publicitaires », a déclaré aujourd’hui Caitlin Rush, responsable de la stratégie mondiale de sécurité des marques chez Twitter, lors d’une conférence de presse. conférence.

Rush a souligné les mesures prises par Twitter ces derniers temps pour assurer la sécurité des conversations sur la plateforme. Alors que Twitter a des règles strictes qui dictent ce qui est autorisé ou non sur la plate-forme, les règles changent constamment à mesure que de nouvelles menaces émergent. Par exemple, la plate-forme a introduit des étiquettes sur les tweets qui peuvent contenir des informations trompeuses sur les vaccins Covid-19 en mars. La plate-forme prétend avoir contesté 11,7 millions de comptes, suspendu 1 496 comptes et supprimé plus de 43 010 éléments de contenu dans le monde jusqu’en juillet 2021 à la suite de l’introduction des directives Covid19 l’année dernière.

Twitter a introduit des « invites » en mai 2021 pour les utilisateurs dont les paramètres en anglais sont activés, ce qui encourage les gens à examiner les réponses nuisibles ou offensantes avant de cliquer sur envoyer. 34% des personnes ont révisé leur réponse initiale ou ont décidé de ne pas envoyer le Tweet du tout après avoir vu l’invite après l’introduction de cette fonctionnalité, a noté Rush.

« Nous avons également créé des nudges pour encourager les gens à lire les articles au-delà du titre. Cela permet une plus grande portée et une compréhension et une conversation plus approfondies avant que les gens ne partagent. Depuis le lancement de cette fonctionnalité, nous avons constaté une augmentation de 33% du nombre de personnes ouvrant des articles avant de décider de retweeter », a ajouté Rush.

D’autres produits récemment introduits par Twitter pour des conversations sécurisées sont Birdwatch et les paramètres de conversation. Birdwatch permet aux utilisateurs d’identifier des informations dans les Tweets qu’ils jugent trompeuses et d’écrire des notes qui fournissent un contexte informatif. Les paramètres de conversation qui permettent à chacun de choisir qui peut répondre à ses Tweets ont été utilisés par plus de 11 millions de personnes en mars 2021.

De plus, Twitter a noué plusieurs partenariats pour réduire les défis liés à la sécurité sur la plate-forme. La plateforme a collaboré avec DoubleVerify et Integral Ad Science pour fournir des rapports indépendants sur le contexte dans lequel les publicités apparaissent sur Twitter.

Twitter a signé un accord avec le Media Ratings Council (MRC) en juillet 2021 pour la pré-évaluation de la sécurité de la marque de ce dernier. En mars 2021, Twitter a obtenu le sceau de certification de la sécurité de la marque du Trustworthy Accountability Group (TAG), qui couvre les opérations mondiales de Twitter. Il a également collaboré avec OpenSlate pour fournir une vérification par un tiers de la sécurité et de l’adéquation du contenu de l’offre Twitter Amplify.

