Twitter se moque de la chute de Facebook et Instagram

. Twitter a partagé un tweet en plaisantant sur la panne de Facebook.

Au cours d’une interruption de longue durée impliquant Facebook, Instagram et WhatsApp, Twitter a officiellement reconnu le grand nombre de personnes qui affluaient sur sa plate-forme avec un tweet. Même Facebook et Instagram ont dû publier officiellement l’accident sur Twitter car tous leurs services étaient en panne.

Twitter a écrit : “Bonjour littéralement à tous”

Alors que tout le monde attendait des nouvelles de ce qui allait se passer après la panne de Facebook et Instagram qui a affecté les gens du monde entier, Twitter s’est joint à un tweet amusant. Le compte Twitter officiel s’adressait au grand nombre de personnes qui sont venues sur son réseau social.

bonjour littéralement tout le monde – Twitter (@Twitter) 4 octobre 2021

Avec un simple tweet, Twitter a écrit : “Bonjour littéralement tout le monde.”

Le tweet est rapidement devenu viral. Au moment de la publication de cet article, il comptait déjà plus de 470 000 likes.

Le compte officiel de WhatsApp a répondu rapidement, tweetant “Bonjour!” avec un emoji de la main qui agite.

Une personne a répondu avec un mème sur les personnes venant sur Twitter en ce moment et Twitter a répondu : “Les vrais étaient déjà là.”

les vrais étaient déjà là – Twitter (@Twitter) 4 octobre 2021

En réponse au tweet d’une personne sur le nombre de personnes sur Twitter en ce moment, Twitter a répondu « littéralement ».

littéralement – Twitter (@Twitter) 4 octobre 2021

Le compte Twitter officiel de McDonald’s a également participé à ce qui s’est passé.

59,6 millions de pépites pour mes amis – Twitter (@Twitter) 4 octobre 2021

Facebook, WhatsApp et Instagram se sont tournés vers Twitter pour partager des mises à jour sur ce qui se passe

Toutes les plateformes Facebook ont ​​été obligées de partager leurs mises à jour sur Twitter car tous leurs services sont en panne. Même la page de mise à jour du statut Facebook est en panne car la page est hébergée sur le domaine Facebook, qui est bloqué.

WhatsApp a tweeté environ une heure après le début de la panne, écrivant : « Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent actuellement des problèmes avec WhatsApp. Nous travaillons pour que tout revienne à la normale et vous enverrons une mise à jour ici dès que possible. Merci pour votre patience!”

Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent actuellement des problèmes avec WhatsApp. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale et vous enverrons une mise à jour ici dès que possible. Merci pour votre patience! – WhatsApp (@WhatsApp) 4 octobre 2021

Puis, environ 30 minutes plus tard, l’application a mis à jour ses abonnés avec un nouveau tweet qui disait : « Ce n’est pas vous, c’est nous. Travailler sur une solution dans les plus brefs délais ».

Ce n’est pas vous, c’est nous. Travailler sur un correctif au plus vite – WhatsApp (@WhatsApp) 4 octobre 2021

Le compte Twitter officiel de Facebook n’a pas répondu au tweet, mais a publié une mise à jour à peu près en même temps que la mise à jour originale de WhatsApp. Le compte a écrit : « Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient. »

Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent des difficultés pour accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout inconvénient. – Facebook (@Facebook) 4 octobre 2021

Alors que WhatsApp a beaucoup interagi depuis le tweet original, le compte Twitter officiel de Facebook n’a pas publié de mise à jour depuis.

Le compte Twitter officiel InstagramComms d’Instagram n’a pas non plus répondu au message Twitter. Mais le compte a publié une mise à jour pour les utilisateurs en même temps que les publications originales de Facebook et WhatsApp.

Instagram et ses amis ont un peu de mal en ce moment, et vous pourriez avoir des problèmes pour les utiliser. Soyez indulgents avec nous, nous y sommes ! #instagramdown – Communications Instagram (@InstagramComms) 4 octobre 2021

Le compte a écrit : « Instagram et vos amis traversent une période difficile en ce moment, et vous pourriez avoir du mal à les utiliser. Soyez patient, on y est ! “

La page Instagram a partagé des erreurs 5xx

Bien que la cause exacte du crash n’ait pas été déterminée, les utilisateurs peuvent en savoir plus sur ce qui se passe sur la base du site Web Instagram affichant des erreurs 5xx.

Blue Frontier a rapporté dans une histoire générale sur les erreurs 5xx (pas sur Instagram spécifiquement) qu’une erreur 5xx est “générée par le serveur, pas par le site Web”. Étant donné que l’erreur est affichée dans le système d’exploitation, vous pouvez voir l’erreur si vous accédez à un site via un ordinateur de bureau, votre téléphone ou une tablette.

Souvent, une erreur plus détaillée sera renvoyée pour expliquer ce que signifie l’erreur 5xx, telle que 502 (mauvaise passerelle), 500 (erreur de serveur interne) ou 503 (service non disponible). Mais dans ce cas, Instagram n’a renvoyé qu’un message “erreur 5xx”.

Vous pouvez en savoir plus sur l’erreur 5xx ici.

