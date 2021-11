Twitter se prépare à un lancement plus large des réponses négatives pour mieux comprendre la réponse des utilisateurs

La nouvelle option de réponse négative de Twitter pourrait être mise à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs très bientôt, l’expert en ingénierie inverse Jane Manchun Wong ayant récemment repéré cet écran d’introduction dans le code back-end de l’application.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouvel écran d’introduction décrit le fonctionnement des réponses négatives – qui ne sont pas conçues pour être une option de dégoût en tant que telle, mais plutôt une mesure de la valeur de chaque réponse de tweet et de ce qu’elle ajoute ou n’apporte pas. , à l’expérience utilisateur globale.

Twitter a testé les votes négatifs des réponses avec des utilisateurs sélectionnés au cours des derniers mois, suscitant diverses questions sur la façon dont cela pourrait être appliqué et ce que cela pourrait signifier pour l’engagement des tweets.

Comme Twitter l’a expliqué à SMT en juillet :

« Nous espérons mieux comprendre ce que les gens pensent être des réponses pertinentes, et comment cela correspond à ce que Twitter suggère comme la plupart des réponses pertinentes sous un Tweet. »

Certains d’entre vous sur iOS peuvent voir différentes options pour voter vers le haut ou vers le bas sur les réponses. Nous testons cela pour comprendre les types de réponses que vous trouvez pertinentes dans une conversation, afin que nous puissions travailler sur des moyens d’en afficher davantage. Vos votes négatifs ne sont pas publics, tandis que vos votes positifs seront affichés sous forme de likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 juillet 2021

L’élément critique ici est que les votes positifs et négatifs ne seront pas publics – et plus que cela, Twitter dit qu’ils n’auront pas d’impact sur le classement des réponses individuelles, du moins pas dans l’immédiat.

Alors à quoi ça sert alors ?

Eh bien, finalement, ils pourraient rendre les réponses aux tweets plus attrayantes. Parfois, lorsque vous consultez les réponses à un tweet viral, vous pouvez voir un tas de tweets frauduleux, ou des personnes se plaignant que leurs comptes ont été piratés ou pénalisés, ou appellent à l’aide pour des causes aléatoires.

Peut-être que cela rend les fils de réponse moins attrayants, et si Twitter pouvait mieux mettre en évidence les tweets les plus réactifs de chacun, cela pourrait encourager encore plus de conversations autour de chaque sujet et inciter davantage d’utilisateurs à tweeter plus souvent en se concentrant sur les meilleures invites de discussion et en déclassant le du repos.

En même temps, cela peut aussi être déroutant. Encore une fois, les votes négatifs de Twitter ne sont pas un vote d’approbation ou de désapprobation de chaque déclaration et commentaire individuel, mais cette nuance peut être difficile à communiquer si Twitter déploie effectivement l’option à plus grande échelle.

Mais peut-être que c’est en fait le point – peut-être, en tant qu’outil de recherche large, Twitter sera-t-il en mesure de glaner plus d’informations sur les divers éléments auxquels les gens réagissent négativement dans l’application, et d’indiquer, par des votes négatifs, qu’ils veulent voir moins de leurs alimentations. Cela pourrait alors guider l’orientation future de la plate-forme sur les initiatives algorithmiques et autres – et Twitter s’est donné un niveau de flexibilité dans la façon dont ces données de réponse sont utilisées en ne liant aucune action définitive à l’utilisation de son option de vote négatif.

Il pourrait devenir un outil de recherche précieux à cet égard, sans être lié à un résultat direct. Peut-être que Twitter en apprendra plus sur les préférences des utilisateurs pour le développement futur.

Cela pourrait bien devenir un outil précieux, même si les gens en abusent, délibérément ou non.

On dirait que nous allons bientôt le découvrir de toute façon. Nous vous tiendrons au courant de tout progrès