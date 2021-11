Twitter se tourne vers de nouveaux projets Crypto et NFT avec l’expansion de son équipe Twitter Crypto

Twitter a annoncé l’embauche d’un nouveau Crypto Engineering Lead alors qu’il explore de nouvelles façons d’intégrer la technologie de crypto-monnaie et de blockchain de diverses manières dans l’application.

Twitter a nommé la vétéran de la crypto Tess Rinearson dans le rôle nouvellement créé. Rinearson travaille dans la crypto-monnaie depuis 2015, plus récemment avec la Fondation Interchain, et chez Chain.com avant cela.

Je suis ravi de partager que j’ai rejoint Twitter pour diriger une nouvelle équipe axée sur la crypto, les blockchains et d’autres technologies décentralisées, y compris et au-delà des crypto-monnaies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq – Tess Rinearson (@_tessr) 10 novembre 2021

Rinearson travaillera en étroite collaboration avec la chef de produit Twitter Esther Crawford pour aider à développer une gamme de nouvelles fonctionnalités, y compris des options de paiement étendues et des outils d’affichage NFT, ainsi que son projet plus large de protocole de décentralisation Bluesky.

Comme expliqué par Twitter :

« La blockchain et la crypto ouvrent de nouvelles possibilités qui s’alignent sur bon nombre de nos grands paris sur les produits, y compris la monétisation des créateurs et de nouvelles formes d’expression de soi. Il est temps pour Twitter d’explorer sérieusement cette technologie, et Tess a l’expérience pour mener cette charge.

Twitter a déjà lancé plusieurs projets de cryptographie, notamment des paiements pour des espaces payants, des transferts cryptographiques pour des conseils sur profil et des options d’affichage NFT liées au registre de propriété.

Il y a encore un chemin à parcourir avant que l’un d’entre eux ne soit pleinement réalisé, et Rinearson apportera une expertise considérable dans l’écosystème Twitter pour aider à faire passer ces options à l’étape suivante.

Il est difficile de savoir à quel point la crypto-monnaie jouera un rôle important dans la prochaine étape d’Internet.

Beaucoup voient la technologie de la crypto et de la blockchain jouer chacune un rôle fondamental dans le développement du Web 3.0 et devenir des composants clés d’une expérience en ligne plus ouverte et collaborative qui offrira à tous des opportunités plus larges au cours de la prochaine phase.

Mais pour d’autres, la crypto et les NFT ne représentent que des modes à petite échelle, à la fois entachés d’escroqueries et de profit, qui sont voués à être sévèrement limités en termes d’adoption à grande échelle et de proposition de valeur continue.

Il existe des opportunités au sein de chacun, y compris une plus grande exposition pour l’art numérique et les artistes, et une nouvelle capacité à monétiser leur travail, tandis que les systèmes de crypto-monnaie pourraient également faciliter les processus bancaires alternatifs et les transactions internationales gratuites, ce qui pourrait avoir un impact important pour les régions en développement dans particulier.

Beaucoup de nuances se perdent dans le battage médiatique, avec des coureurs de tendance s’accrochant aux derniers hashtags et codes de téléscripteur, et suivant Elon Musk, Jack Dorsey et Gary Vee dans le nouveau monde lumineux des objets brillants, avec l’attrait de devenir riche rapidement. Mais la majorité va y perdre. Les NFT n’offrent pas de valeur significative à long terme et ne sont pas, comme le prétendent certains fournisseurs, « construits pour le métaverse » – ce qui, il convient de le noter, n’existe actuellement sous aucune forme qui le soutiendrait de toute façon.

Le marché NFT est également inondé d’images numériques de qualité inférieure et inférieure, dont la plupart n’achètent de toute façon pas l’intégralité des droits de réutilisation et de propriété, et finalement, la proposition de valeur de celles-ci diminuera à mesure que l’offre et la demande s’effondreront, et la clarté est laissée à leur place.

La crypto offre plus de potentiel, mais apparemment pas de la manière dont beaucoup cherchent à l’utiliser. Pourtant, si Twitter est capable de déchiffrer le code et d’intégrer des paiements cryptographiques efficaces dans ses systèmes, cela pourrait s’avérer être un ajout précieux – tandis que Twitter peut également capitaliser sur la vague NFT telle qu’elle se présente pour aider à améliorer l’utilité pour plus d’utilisateurs, et peut-être fournir une voie plus directe pour la propriété et la réutilisation de l’art numérique.

Cela pourrait également laisser Twitter jouer le rôle de police des droits d’auteur quant à savoir qui peut et ne peut pas utiliser certains NFT sur leurs profils, mais peut-être qu’une simple connexion directe aux données de propriété de la blockchain suffira à dissuader toute utilisation non autorisée et à fournir un plus cadre stable pour permettre aux artistes numériques de mieux monétiser leur travail.

Cela pourrait également aider – selon une nouvelle découverte du chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, Twitter envisage également de donner aux images de profil NFT une forme différente, ce qui signifierait que les NFT non autorisés se démarqueraient s’ils étaient utilisés comme image de profil.

C’est peut-être un moyen intelligent de s’aligner sur la tendance NFT et d’ajouter quelque chose de plus à l’expérience Twitter. Cela exclura-t-il l’utilisation par ceux qui ne possèdent pas le NFT d’origine ? Probablement pas, mais c’est le type de travail sur lequel Twitter travaille actuellement pour s’aligner sur ces éléments émergents.

Continueront-ils à augmenter et deviendront-ils une partie plus importante de Twitter de manière plus générale ? Nous le saurons bientôt, Twitter cherchant à accélérer ses projets de crypto et de blockchain via ces projets.