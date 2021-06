Twitter s’efforce de lutter contre les fausses nouvelles avec trois nouvelles étiquettes d’avertissement; Les réactions aux tweets pourraient également être en cours

Le calendrier de mise en œuvre de la fonctionnalité n’est cependant pas encore connu.

Twitter: En tant que site de microblogage, Twitter pourrait envisager d’intensifier sa lutte contre la désinformation sur la plateforme. Au cours des derniers mois, le géant des médias sociaux a mis des étiquettes sur les tweets concernant les élections présidentielles américaines et COVID-19 pour signaler toute information trompeuse ou pour signaler l’authenticité de la publication. Maintenant, la chercheuse en sécurité Jane Manchun Wong a déclaré que Twitter apporterait trois niveaux différents d’étiquettes pour informer les utilisateurs des tweets contenant des informations potentiellement trompeuses.

Le chercheur a déclaré que les trois étiquettes que la plate-forme de médias sociaux pourrait introduire comprennent «Obtenez les dernières informations», «Restez informé» et «Trompeur». Dans une série de tweets, Wong a montré comment la fonctionnalité fonctionnerait.

Afin de démontrer le «Obtenez la dernière étiquette, Wong a écrit,« reniflé 60 grammes de monoxyde de dihydrogène et je ne me sens pas si bien », à laquelle Twitter a ajouté une étiquette donnant plus d’informations sur l’eau.

Dans un deuxième tweet, elle a écrit: «Dans 12 heures, l’obscurité montera dans certaines parties du monde. Restez à l’écoute.” Cela a incité l’étiquette «Restez informé» de Twitter qui a partagé plus d’informations sur les fuseaux horaires.

Le troisième tweet écrit par Wong déclarait: «Nous mangeons. Les tortues mangent. Par conséquent, nous sommes des tortues. Twitter a signalé ce tweet comme trompeur et a fourni un guide pour en savoir plus sur les erreurs logiques.

Twitter travaille sur trois niveaux d’étiquettes d’avertissement de désinformation: «Obtenez les dernières nouvelles», «Restez informé» et «trompeur» pic.twitter.com/0RdmMsRAEk – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 31 mai 2021

Le test de ces étiquettes a été confirmé par le responsable de l’intégrité du site de la société, Yoel Roth, peu de temps après la divulgation de Wong, Roth demandant aux utilisateurs des commentaires sur la façon dont il peut améliorer cette fonctionnalité.

Le calendrier de mise en œuvre de la fonctionnalité n’est cependant pas encore connu.

Pendant ce temps, il y a quelques jours, Wong a également partagé que pour affronter son concurrent Facebook, Twitter pourrait apporter des réactions aux tweets. Partageant une capture d’écran de la fonctionnalité en cours de développement, elle a montré des réactions telles que «Cheer», «Likes», «Hmm», «Sad» et «Haha». Alors que les émojis pour Hmm et Haha ont été attribués, le site n’avait pas encore attribué d’émojis aux réactions de Cheer et Sad quand elle a partagé l’information.

Twitter travaille sur la vue des réactions aux tweets: «J’aime», «Cheer», «Hmm», «Sad», «Haha» Les icônes des réactions Cheer et Sad sont WIP et sont représentées en tant que cœur générique pour le moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 mai 2021

