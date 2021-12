Twitter semble autoriser des responsables et des entités extrémistes à enfreindre ses politiques – Trump interdit

Un média contrôlé par le gouvernement menace un autre pays de devenir une « chair à canon ». Un dirigeant lance des insultes à une autre nation et exige que les alliés rompent tous les liens avec cette nation. Un responsable du gouvernement accuse un autre pays de n’avoir apporté « que la mort, la destruction [and] tyrannie du monde. Tous ces cas épouvantables se sont produits récemment sur Twitter et ne sont pas du tout censurés. Pourtant, l’ancien président Donald Trump a été définitivement banni.

La « Politique de glorification de la violence » de Twitter stipule : « Vous ne pouvez pas menacer de violence contre un individu ou un groupe de personnes. Nous interdisons également la glorification de la violence. Le MRC Free Speech America avait précédemment rapporté un tweet du Global Times contrôlé par le Parti communiste chinois (PCC) qui disait : « #COMMENT Puisque les autorités de Taïwan se préparent à la guerre, voyons si l’Australie est prête à accompagner le régime séparatiste de Taïwan pour devenir de la chair à canon. Le tweet du 4 octobre n’était toujours pas censuré sur Twitter au moment de la publication de cet article.

La « politique sur les organisations violentes » de Twitter indique également : « Il n’y a pas de place sur Twitter pour les organisations violentes, y compris les organisations terroristes, les groupes extrémistes violents ou les individus qui s’associent et font la promotion de leurs activités illicites ». Le compte du souverain suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, a tweeté en mai son soutien aux « combattants palestiniens », dont beaucoup sont des terroristes. Khamenei a qualifié les Israéliens de « criminels sionistes » dans le tweet. « Je remercie Dieu pour son aide et l’honneur accordé aux combattants palestiniens. J’offre mes félicitations pour la victoire sur les criminels sionistes.

Les politiques de Twitter interdisent également les « conduites haineuses » sur la base de « l’origine nationale », ce qui semble inclure des accusations extrêmes et des insultes envers les États-Unis et d’autres pays.

Le 13 septembre, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a demandé aux États-Unis de cesser leurs relations diplomatiques avec Taïwan et de reconnaître la nation séparée comme territoire de la Chine. « Les #États-Unis devraient respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, arrêter les échanges officiels avec #Taiwan sous quelque forme que ce soit et cesser d’élever les relations avec lui, notamment de ne pas renommer le Bureau du représentant économique et culturel de Taipei . «

Cependant, la Chine n’est pas le seul gouvernement à intimider d’autres pays ou à afficher des préjugés nationaux sur Twitter. L’ayatollah Khamenei a tweeté une demande ouverte à la Palestine et aux autres nations musulmanes de prendre des mesures contre Israël le 24 octobre : « Un indicateur de l’unité musulmane est la question de la Palestine. Si l’unité musulmane est réalisée, la question de la #Palestine sera résolue de la meilleure des manières. Certains gouvernements islamiques ont commis un grave péché en normalisant les relations avec le régime sioniste usurpateur et despotique. Ils doivent se repentir et compenser.

Le 10 septembre, le responsable du gouvernement iranien Javad Zarif (qui a un compte Twitter vérifié) a tweeté une accusation sévère contre les États-Unis : « Alors que des citoyens de plusieurs alliés américains ont perpétré le 11 septembre, les Iraniens de Téhéran ont sympathisé avec les victimes américaines. Cette solidarité mondiale aurait pu être mise à profit. Mais le paradigme américain de la coercition et de la guerre. . . n’a apporté rien d’autre que la mort, la destruction et la misère au monde. » C’est ironique étant donné que l’Iran est un État commanditaire majeur du terrorisme, selon le département d’État américain.

Le Global Times chinois a également critiqué les États-Unis dans un tweet du 2 décembre : « #WeaponizedDemocracy : exporter des guerres, lancer des « révolutions de couleur » et inciter aux idéologies extrémistes – au nom de la démocratie. . .les États-Unis ont laissé des effusions de sang et des troubles sans fin dans le monde. Les preuves montrent que le gouvernement chinois a des politiques génocidaires contre les musulmans ouïghours.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Twitter au (415) 222-9670 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant un pied d’égalité aux conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.