Twitter s’en prend à la NFT de John Wall à l’aide de la toile de fond Fortnite

Le NFT de John Wall utilise les images du jeu Fortnite.

Les passionnés de crypto se tournent vers Twitter pour exprimer leur colère et leur déception.

Chacun exprime ses critiques, battant abondamment les NFT de John Wall.

Bien sûr, il est évident que l’ensemble du marché des jetons non fongibles (NFT) est récemment plein de scepticismes. Le vrai problème se pose lorsque des inconnus produisent eux-mêmes des NFT, à profusion les artistes. Le pire est que ces artistes utilisent des personnalités et des célébrités bien connues et établies sans leur consentement eux-mêmes. Ainsi, créant un chaos épique pour tous, et une mauvaise remarque sur l’industrie du NFT également.

En conséquence, un récent NFT a reçu des raclées comme n’importe quoi. La plupart d’entre eux sont sur la plate-forme Twitter. Malgré tout cela, le lancement des NFT de John Wall, nommé le « Baby Baller » est celui avec toutes ces nouvelles négatives.

Le Baby Baller NFT

La star de la NBA, John Wall, n’a plus besoin d’être présentée, car il est bien connu pour ses jeux épiques. Avec une telle célébrité et célébrité épiques, John Wall a décidé de se lancer dans l’industrie du NFT. Malgré cela, John Wall a lancé un certain nombre de NFT avec le titre de série « Baby Ballers ».

Malgré cela, John Wall déclare que ce projet NFT est de collecter des fonds pour une œuvre caritative. Il ajoute également que c’est pour l’amélioration de la «Communauté des Ballers».

Cependant, le lancement de ses Baby Ballers NFT a utilisé l’image de fond d’une image du jeu de guerre toujours en vogue, le Fortnite.

De plus, l’image en arrière-plan proviendrait de la saison 5 de Fortnite. En dehors de cela, le NFT présente le baby baller avec des doigts tirant le ballon de basket sur un terrain de basket.

Thrashes d’enthousiaste

Malgré la première tentative dans l’industrie du NFT, tout le monde s’est tourné vers Twitter pour critiquer et dénigrer le NFT de John Wall et l’équipe de conception derrière lui. De plus, beaucoup de gens qualifient ce genre de travail de vitrine absolue de manque de créativité et de paresse.

En outre, un tweet montre que si John Wall a prévu un projet d’une valeur de 600 Ethereum (ETH), les NFT du projet doivent évidemment être uniques.

De plus, un autre tweet demande souvent que si l’on est une célébrité, elle ne devrait pas utiliser sa renommée et son statut pour faire le pont dans les NFT qu’elle devrait quitter et arnaquer quelques mois plus tard.