Twitter s’engage en faveur de l’accessibilité et ajoutera automatiquement des sous-titres aux vidéos | La technologie

Le réseau social continue de s’améliorer et travaille désormais sur un système permettant d’introduire des sous-titres automatiques aux vidéos postées sur sa plateforme.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises technologiques se rendent compte qu’il existe de nombreuses personnes dont les besoins n’ont pas toujours été couverts. Les aveugles, les sourds ou les personnes ayant des problèmes moteurs ont également le droit d’avoir des réseaux sociaux et Twitter est allé encore plus loin pour être plus accessible.

Si vous avez récemment offert la possibilité d’ajouter des sous-titres aux messages vocaux, vous incluez désormais des sous-titres automatiques aux clips vidéo téléchargés. Certains ont déjà commencé à en faire l’expérience, depuis l’option est compatible avec Android, iOS et la version web.

Ces sous-titres seront activés automatiquement et nous pouvons les configurer pour qu’ils restent allumés même lorsque nous augmentons le volume. C’est une mesure conçue non seulement pour ceux qui regardent le mobile sans son, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas l’entendre.

Ça oui, cette fonction ne sera pas appliquée à toutes les vidéos. Seuls les clips qui sont téléchargés à partir de maintenant auront cette option.

Le système n’est pas parfait non plus et, pour l’instant, il n’y a aucun moyen de signaler les sous-titres qui ont des problèmes. En ce sens, il n’y a pas de nouvelles à ce sujet, mais nous pouvons supposer qu’à un moment donné, Twitter permettra de signaler des erreurs dans sa nouvelle fonction.

Un lifting

L’année dernière, l’entreprise a été critiquée pour la mauvaise accessibilité de son réseau social. Twitter s’appuie principalement sur le texte, mais lorsqu’ils ont autorisé la création de messages vocaux, ils l’ont fait sans fonctionnalités pour les inconnus.

Avec ce mouvement Ils essaient de se rapprocher d’un secteur qu’ils avaient laissé de côté. C’est un pas de plus en faveur de l’accessibilité que de nombreuses entreprises technologiques adoptent.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui demandé par tous les community managers : les tweets ne peuvent pas encore être modifiés.

Twitter, YouTube avec ses sous-titres et même le monde des jeux vidéo ont mis les batteries dans ces problèmes et c’est quelque chose dont il faut être reconnaissant qui doit être repris.

Maintenant, nous pouvons profiter davantage de la technologie même si nous avons une caractéristique ou un handicap différent.