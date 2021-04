Twitter s’extasie sur la tenue d’aéroport de Jill Biden ⋆ .

Instagram

Le FLOTUS est à la mode sur l’application Blue-Bird et beaucoup louent son sens du style après avoir photographié des collants en résille à bascule et des bottines à talons lors du débarquement de l’Executive One.

Comme les précédentes Premières Dames des États-Unis, le style de mode de Jill Biden a exceptionnellement suscité l’intérêt du public depuis l’inauguration de son mari en janvier. Heureusement, cela lui a valu plus de partisans que de haineux car sa dernière tenue est devenue le sujet de conversation de la ville.

FLOTUS est devenu un sujet tendance sur Twitter le dimanche 4 avril après que le Dr Biden ait été photographié en train de bercer une paire de collants résille à fleurs noires et des bottines à talons noirs lors du débarquement de l’Executive One. Pour compléter son look, une jupe en cuir semi-plissée, un blazer noir ajusté et un masque noir.

Twitter a fait l’éloge du sens du style de Jill Biden après avoir été vue porter cette tenue.

Depuis, les utilisateurs de Twitter ont jailli de sa tenue inattendue mais chic. «C’est bien d’avoir un FLOTUS avec un sens du style», a déclaré l’un d’eux sur l’application Blue-Bird. Un autre fan de soutien a écrit: «Oui @FLOTUS. Werk it girl. »

«Je ne suis pas en colère contre sa sensualité sophistiquée. #FLOTUS #fashion », a noté un troisième. Quelqu’un d’autre a ajouté: «FLOTUS, continuez avec votre mauvaise personne et bercez ces filets de pêche. N’oubliez pas que vous ne ressemblez pas à une poupée gonflable en plastique furieusement en colère.

Pourtant, il y a un certain nombre de partisans républicains qui ont critiqué le Dr Biden pour sa tenue sexy et l’ont comparée à l’ancienne première dame Melania Trump. «FLOTUS est un faux docteur mais s’habille comme une vraie pute à 5 $. C’est incroyablement mauvais », a écrit l’un des critiques. «Comme si le pays aller en enfer à une vitesse record ne suffisait pas. Quelqu’un peut-il s’il vous plaît HABILLER ce * FLOTUS? C’est un crime de mode.

Venant à sa défense, l’un d’eux a répondu aux haineux: «Dr. Le MASQUE de Biden sur cette photo était plus de tissu que Melanie n’en portait jamais dans ses fous sur des photos « haute couture ». Je n’ai jamais fait honte au destinataire du ‘Einstein Visa’ d’être nu pour de l’argent tout le temps. Notre FLOTUS actuel est élégant. Et sa bonneterie n’est l’affaire de personne d’autre que la sienne.

« FLOTUS Dr. Jill Biden portait des filets de pêche et les MAGA en sont contrariés par rapport à un ancien dont le nom ne doit pas être mentionné … qui a posé NUDE NOMBREUSES FOIS? » quelqu’un d’autre a réagi à la comparaison. Faisant écho à ce sentiment, un autre a écrit: «Si vous êtes contrarié par une Première Dame en bas à motifs mais adoré par une star du porno birther qui a montré ses mamelons comme FLOTUS, alors vous pourriez être un hypocrite.»

Auparavant, le Dr Biden avait surpris les journalistes avec sa farce élaborée du poisson d’avril. La Première Dame s’est déguisée en Jasmine, l’hôtesse de l’air qui a distribué de la glace, lors d’un vol de retour à Washington depuis la Californie jeudi.

La femme de 69 ans a enfilé une courte perruque noire, un tailleur-pantalon noir et un masque facial pour se déguiser, selon les journalistes lors du voyage. Elle a également complété sa tenue avec une étiquette portant le nom «Jasmine». Les membres du personnel semblaient ignorer au début lorsque la Première Dame a distribué des barres de crème glacée Dove au personnel, à la presse et aux services secrets, jusqu’à ce qu’elle ôte sa perruque et révèle son déguisement. «Poisson d’avril», dit-elle.