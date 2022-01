Twitter s’inquiète de l’apparence GMA de Stetson Bennett

Le quart-arrière des Bulldogs de Géorgie Stetson Bennett a remporté le match le plus important de sa vie lundi soir, mais l’effort le plus courageux a peut-être eu lieu mardi matin lorsqu’il s’est présenté pour une interview sur Good Morning America.

Bennett a déclenché l’offensive de la Géorgie au quatrième quart, totalisant 224 verges et deux touchés pour battre l’Alabama et mener les Bulldogs à leur premier titre national en 41 ans. À un moment donné après la victoire, Bennett a accepté de participer à Good Morning America. Et lorsqu’il est arrivé devant la caméra mardi matin, Bennett ressemblait beaucoup à un étudiant-athlète qui a remporté le plus gros match de sa vie quelques heures plus tôt.

Le quart-arrière senior a 23 ans, il est donc difficile d’imaginer qu’il a célébré le championnat sans prendre au moins quelques boissons pour adultes, mais aucune hypothèse ne sera faite ici. Il est également peu probable que Bennett ait profité de plus que quelques heures de sommeil.

« Avez-vous eu la chance de dormir ? » Hôte GMA Michael Strahan demandé.

« Quelques heures, pas beaucoup. Je me demandais – oui, non, pas beaucoup de Michael », a répondu le quart-arrière apparemment endormi en riant.

Avec le recul, accepter une interview télévisée à l’échelle nationale quelques heures après avoir remporté le match de championnat national n’était peut-être pas l’idée la plus intelligente pour Bennett. Mais créditez le quart-arrière d’avoir réussi, même s’il n’était clairement pas à pleine puissance.

Le parcours de Bennett pour devenir un quart-arrière vainqueur du championnat national était moins que traditionnel. Commençant sa carrière universitaire en tant que remplaçant avec Georgia, Bennett a été transféré dans un collège junior après seulement une saison et est revenu chez les Bulldogs un an plus tard. Mais aussi impressionnant que soit sa route pour battre l’Alabama, les médias sociaux étaient plus captivés par l’engagement du quart-arrière envers Good Morning America.

Offrez à cet homme un pédialyte https://t.co/fMLAgNrVG2 – Jay Arnold (@JArnoldTAMU85) 11 janvier 2022

Cette interview est plus héroïque que la victoire réelle. https://t.co/tH6h9TebS3 – Adam Kramer (@KegsnEggs) 11 janvier 2022

Je ne peux pas croire que quelqu’un puisse regarder cette interview et dire que Stetson Bennett a la gueule de bois. L’homme est clairement encore martelé (et à juste titre). Passer à travers cela aussi bien qu’il l’a fait est un truc de MVP. https://t.co/hBk42cHLcE – Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 11 janvier 2022

c’est le mode « si peu de sommeil que votre corps n’a même pas encore pensé à vous donner la gueule de bois et vous êtes en fait toujours ivre » https://t.co/9J8JWlt9fc – Rodger Sherman (@rodger) 11 janvier 2022

Ce n’est même pas la gueule de bois. Mon homme est toujours martelé à la télé avec Robin Roberts. https://t.co/JiRA87EO6s – Matt Schneidman (@mattschneidman) 11 janvier 2022

cet homme a besoin d’une sieste https://t.co/raoGkZvqY8 pic.twitter.com/drfvKcOgUG – Joon (@joonlee) 11 janvier 2022

Stetson Bennett s’est fait une NUIT lmao https://t.co/gWn4eyLLHQ – Matt Stepp (@Matt_Step817) 11 janvier 2022

je pense que le vieux SB4 a remporté une victoire Miller Lite ou IV sous la douche ce matin https://t.co/mPnOOtjXiA – Nick Baumgardner (@nickbaumgardner) 11 janvier 2022

La plus grande réussite de Stetson est de se réveiller à temps pour cette interview. https://t.co/F77RZszjfh – Caroline Darney (@cwdarney) 11 janvier 2022

RUPTURE : La plupart des hommes ayant la gueule de bois se lancent dans « Good Morning America » https://t.co/cPRO0olHin – Bill DiFilippo (@billdifilippo) 11 janvier 2022

