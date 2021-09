Twitter s’inspire d’Instagram pour son nouveau design avec des images plein écran

Nouvelles connexes

Le réseau social teste de nouvelles fonctionnalités comme une fonction de blocage logiciel déjà disponible en Espagne. Mais parmi ces nouveautés, un test de conception se démarque où les photos et vidéos prennent plus de place. C’est sa deuxième tentative pour éliminer les coupures photographiques qui causent tant de problèmes.

Les principaux réseaux sociaux testent toujours de nouvelles fonctionnalités, styles et paramètres de confidentialité. D’abord, quelques utilisateurs apprécient le changement et si les commentaires sont positifs, il est lancé au reste du monde.

Ce processus est ce que suit le nouveau design de Twitter, qui semble inspiré par instagram et où le contenu multimédia est mis en avant. Cependant, tout le monde ne semble pas satisfait de l’idée.

Le nouveau Twitter

Le réseau social de l’oiseau a longtemps eu un problème avec le recadrage des images. Leurs algorithmes semblent préférer les Blancs aux autres races, certains d’entre eux étant plus précisément ciblés que d’autres.

Pour corriger cette discrimination, Twitter a tenté de se débarrasser des images recadrées, en les affichant d’abord verticalement et maintenant en plein écran. Côte à côte, photos et vidéos peuvent être visionnées comme sur Instagram, remplir tout l’écran.

Test en cours sur iOS :

Des tweets bord à bord qui s’étendent sur toute la largeur de la timeline pour que vos photos, GIF et vidéos aient plus d’espace pour briller. pic.twitter.com/luAHoPjjlY – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 7 septembre 2021

Ce changement est en phase de test et selon The Verge, ils ne l’ont que certains utilisateurs iOS. Plus tard, il pourrait atteindre le reste des tweeters. Cependant, certains utilisateurs ont déjà exprimé leur avis négatif sur le changement, le trouvent déroutant et se plaignent de maux de tête.

Le réseau social devra évaluer si les critiques pèsent plus que les évaluations positives et si avant le lancement officiel ils doivent faire les derniers ajustements.

Verrouillage souple

Parallèlement au changement de conception, ils ont publié cette semaine une nouvelle fonction visant à options de sécurité complètes des tweeters. Ainsi vient un mode de blocage logiciel à la version Web de Twitter.

Cette fonction entend être plus subtil que le blocage traditionnel entre utilisateurs. Une personne peut éliminer un de ses suiveurs pour créer de la distance, mais sans la rigidité imposée en le bloquant.

Blocage logiciel de Twitter Omicrono Omicrono

Depuis la version navigateur de Twitter, vous pouvez supprimer un ou plusieurs abonnés en entrant dans la liste de votre profil. Après les trois points verticaux, il est possible de le supprimer. Avec cela, cette personne ne voit plus tous vos tweets, vous serez tous les deux à nouveau deux utilisateurs de plus du réseau social sans plus de relations que les contacts que vous avez en commun.

Plus tard, cette personne peut vous suivre à nouveau et vous la suivez, tandis que si vous le bloquez, un mur plus grand est créé dans lequel il est empêché d’envoyer des messages et de revenir pour reprendre la relation à l’avenir, sauf si vous débloquez cette personne.

