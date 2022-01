Twitter s’oppose à TikTok avec des vidéos pour réagir aux tweets

Nouvelles connexes

L’un des phénomènes les plus importants en termes de réseaux sociaux en Espagne et dans le reste du monde a sans aucun doute été TikTok. Le réseau social a établi une chaire dans l’industrie, et ceux qui jusqu’à présent dominaient d’une main de fer comme Twitter, en tirent des leçons. Maintenant, Twitter re-cible le réseau ByteDance pour inclure réactions vidéo.

Comme annoncé par Twitter lui-même, le réseau social tentera d’inclure des tweets dans les citations réactions vidéo que les utilisateurs pourront enregistrer. Lorsqu’un utilisateur retweete un tweet en le citant, il peut inclure une réaction vidéo avec le tweet lui-même intégré à la vidéo. À peu près la même formule que TikTok utilise avec les commentaires répondus, qui permettent aux utilisateurs d’enregistrer des réactions vidéo en répondant à d’autres utilisateurs.

Pour l’instant, il ne sortira pas d’un petit nombre d’utilisateurs pour iOS, ce qui indique que s’il est officiellement lancé, il le fera d’abord sur la plateforme Apple. Son utilisation est également extrêmement simple et intuitive.

Réagir aux tweets

Faire ces réactions vidéo est très facile. Lors de la citation d’un tweet, une icône intitulée « Citation tweet avec réaction » apparaîtra, et l’utilisateur n’aura qu’à le localiser dans la vidéo et en parler. En plus de la vidéo, l’utilisateur pourra également utiliser des photos, bien que cela puisse déjà être fait aujourd’hui, la mise en œuvre dans ce dernier cas sera donc quelque peu différente.

Les vidéos de réaction aux tweets peuvent désormais commencer sur Twitter !

Test sur iOS : lorsque vous appuyez sur l’icône Retweet, choisissez « Citer un Tweet avec réaction » pour créer et personnaliser votre propre Tweet Take –– une vidéo de réaction (ou une photo) avec le Tweet intégré. pic.twitter.com/1E30F8rKYh – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 6 janvier 2022

Disons que c’est quelque chose de similaire à enregistrer une histoire Instagram mais en réagissant à un tweet. Cela semble être une fonction exclusive de l’application Twitter officielle, il est donc plus que probable que les utilisateurs qui ont installé d’autres clients ne pourront pas en profiter sur leurs smartphones. On ne sait pas si, au moment où cette fonctionnalité sera publiée, les utilisateurs d’Android pourront l’utiliser au lancement.

Quoi qu’il en soit, ce test suit le même modus operandi que d’autres que Twitter a menés par le passé. Pour l’instant, juste un petit groupe d’utilisateurs sur Twitter pour iOS ils pourront utiliser cette fonction. Vraisemblablement uniquement aux États-Unis, bien que Twitter n’ait fourni aucun détail de localisation. Malheureusement, étant un test, cela dépend de l’accueil de la communauté que ces réactions vidéo finissent par arriver ou non.

