Twitter Spaces apporte des salles audio aux utilisateurs d’Android – Battre le Clubhouse

Twitter Spaces sur Android permet désormais aux utilisateurs de créer leurs propres salles audio en libre-service – en battant Clubhouse.

Clubhouse est toujours dans sa phase de développement iOS sur invitation uniquement. Pendant ce temps, Twitter a travaillé des heures supplémentaires pour étendre ses salles audio appelées Spaces à Android. La fonctionnalité a été déployée auprès des utilisateurs d’Android plus tôt ce mois-ci, mais sans possibilité de créer des salles. À l’époque, les utilisateurs d’Android ne pouvaient rejoindre que les salles créées par les utilisateurs iOS de Twitter Spaces.

Maintenant, Twitter donne aux utilisateurs d’Android la possibilité de créer leurs propres espaces. Cela apporte la parité des fonctionnalités des espaces Twitter sur les appareils iOS et Android. Cliquez sur le bouton d’action dans l’application Twitter pour afficher un certain nombre d’options. Un nouveau bouton « Espaces » apparaît tout en haut au-dessus de « Gif » et « Photos ». Appuyez sur le bouton «Espaces» pour ouvrir une fenêtre pour créer votre propre espace.

Cliquez sur le bouton bleu pour créer un espace public auquel tout le monde peut se joindre. Les hôtes Spaces peuvent activer / désactiver leur microphone, activer les sous-titres, activer les effets sonores et inviter d’autres personnes dans l’espace via DM ou lien. La fonctionnalité s’inspire beaucoup de Clubhouse, qui pourrait encore être à quelques mois de son lancement sur Android.

Les géants des médias sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram sont constamment à la recherche de la prochaine grande nouveauté. Les salles de discussion audio ouvertes mises au point par Clubhouse pendant la pandémie ont pris leur envol. Twitter Spaces a peut-être battu Clubhouse à Android – mais ce n’est pas le seul géant à travailler sur des fonctionnalités audio instantanées.

Le clubhouse a été installé environ 5,5 millions de fois, malgré sa nature uniquement sur iOS et sur invitation uniquement. Facebook veut capitaliser sur la popularité de Clubhouse avant qu’il n’atteigne l’adoption massive, comme TikTok. Selon un rapport du New York Times, «les dirigeants de Facebook ont ​​ordonné aux employés de créer un produit similaire».

Facebook veut être le moyen dominant pour les gens d’interagir les uns avec les autres sur Internet. Le clonage de produits à gauche et à droite est tout ce que l’entreprise a laissé à ce stade. Stories est un clone de Snapchat, Reels est un clone de TikTok, et quel que soit le nom de Facebook, son clone Clubhouse servira le même objectif. Mais peu importe combien de fois Facebook essaie de capturer la foudre dans une bouteille, les jeunes le détestent.

Les études d’Edison Research de 2017 à aujourd’hui montrent que la part de marché de Facebook parmi les jeunes est en baisse. Pendant ce temps, la croissance sur TikTok, Twitter et Snapchat se poursuit. Copier de nouvelles fonctionnalités comme Clubhouse peut aider Twitter à rester pertinent, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le même piège que Facebook.